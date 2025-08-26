Pakistan evakuisao 150.000 ljudi zbog indijskog ispuštanja vode iz brana

Pakistan je evakuisao najmanje 150.000 ljudi iz područja uz tri rijeke u poljoprivrednom dijelu zemlje zbog prijetnje poplavama, nakon što je susjedna Indija upozorila da planira ispustiti višak vode iz brane, prenosi Sky News.

Indija i Pakistan posljednjih sedmica trpe posljedice intenzivnih kiša i poplava. Ispuštanje viška vode sada prijeti dodatnim plavljenjem pakistanske pokrajine Pendžab, koja se smatra žitnicom zemlje i ključna je za njenu prehrambenu sigurnost.

Dvije nuklearno naoružane zemlje i dalje su u osjetljivom pat položaju nakon kratkog sukoba u maju, koji se smatra najtežim u posljednjih nekoliko decenija. Svaka nova poplava za koju se okrivi Nju Delhi mogla bi dodatno pogoršati odnose.

Pakistanski dužnosnici saopštili su da su u ponedjeljak iznenada primili upozorenje od Indije o ispuštanju vode iz brane Madhopur, smještene s indijske strane Pendžaba. Indija rutinski ispušta vodu iz brana kada se akumulacije prepune, a višak prirodno otječe prema Pakistanu.

Izvor iz indijske vlade naveo je da se u obavijesti ne spominje konkretna brana, ali da su obilne kiše natjerale Nju Delhi da diplomatskim kanalima podijeli novo upozorenje sa susjedima.

Rijeke Ravi, Sutlej i Čenab, koje iz Indije ulaze u Pakistan, suočavaju se sa srednjim do jakim poplavama, saopćio je Nacionalni stožer za upravljanje katastrofama Pakistana.

Mahzar Husain (Mazhar Hussain), pakistanski zvaničnik za krizne situacije, potvrdio je da će Indija u narednim danima ispustiti kontrolisanu količinu vode iz brana. Stotine sela uz obale ovih rijeka već su evakuisane, a vlasti upozoravaju da bi broj raseljenih mogao rasti.