Bitka dronovima: Ukrajina gubi prednost, Rusija preuzima inicijativu

Dronovi, koje je Ukrajina pretvorila u svoje najefikasnije oružje protiv ruske vojske, sada više nisu garancija nadmoći u ratu. Dok se ukrajinska inovativnost u proizvodnji bespilotnih letjelica i dalje razvija, Rusija je krenula u masovnu proizvodnju i uvođenje novih tehnologija, čime preuzima inicijativu na nebu. Ukrajinski zvaničnici upozoravaju da bez hitne podrške Zapada riskiraju gubitak ključne prednosti, prenosi Sky News.

Mladi stručnjaci

U jednoj od tajnih ukrajinskih tvornica dronova, tvrtka General Cherry, koju su na početku rata pokrenuli volonteri, danas proizvodi hiljadu puta više letjelica nego na početku. Ipak, to nije dovoljno.

- Rusi imaju mnogo vojnika, mnogo vozila i naši nam vojnici svaki dan govore da nam treba više, treba nam više oružja, treba nam bolje, treba nam brže, treba nam više - rekao je Andrij Lavrenovič (Andriy Lavrenovych) iz tvrtke.

Lokacije ovih tvornica strogo su čuvana tajna i često se mijenjaju zbog stalne prijetnje ruskih napada. U jednoj takvoj zgradi, dronovi se ručno sastavljaju i prilagođavaju poput igračaka. Kvadrokopteri različitih veličina nose eksploziv za napade ili lete do šest kilometara u visinu kako bi presreli ruske izviđačke letjelice.

Učinkovitost je zapanjujuća, ukrajinski dron vrijedan 1.000 dolara može uništiti neprijateljsku opremu vrijednu 300 puta više. Svaki dron testira se prije slanja na ratište, a u tome sudjeluju i mladi stručnjaci poput devetnaestogodišnjeg Dime, koji je svoje vještine stečene iz hobija sada usmjerio na odbranu zemlje.

S druge strane, Rusija ne samo da sustiže, već i prestiže Ukrajinu. U svojim velikim tvornicama masovno proizvodi napadačke dronove Geranium, poboljšane verzije iranskih Shaheda, koji su brži i smrtonosniji. Ukrajina očekuje da bi broj ruskih napada dronovima uskoro mogao doseći i 1.000 dnevno.

Ključna ruska prednost je nova vrsta drona upravljana optičkim vlaknom, što ga čini otpornim na ometanje. Oleksandr “Drakar”, voditelj razvoja proizvoda u ukrajinskoj tvrtki, priznaje da, iako imaju svoj prototip, Rusi su ranije počeli s primjenom i masovnom proizvodnjom.

Održavanje ravnoteže

- Imali su značajnu pomoć od Kineza, cijele tvornice tamo su pod ugovorom da isporučuju optička vlakna isključivo Rusiji, proizvodeći ih u ogromnim količinama - ističe “Drakar”.

Kina, iako tvrdi da je neutralna, navodno ograničava i nabavku mikročipovima ključnim za ukrajinsku proizvodnju.

Ukrajinci smatraju da Zapad ne čini dovoljno kako bi uravnotežio ovu prijetnju. Ovaj sukob pretvorio se u bitku dronova, gdje se jedna inovacija neprestano susreće s drugom. Procjenjuje se da se čak 80% napada na ratištu sada izvodi dronovima. Pobjednik u ovoj tehnološkoj utrci vjerovatno će imati prednost i u budućim ratovima, zbog čega je pomoć Zapada Ukrajini ključna za održavanje ravnoteže.