Kuk odbrusila Trampu nakon smjene: Neću otići, nemaš ovlaštenja da me skloniš

U neočekivanom i dramatičnom potezu, predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) objavio je da smjenjuje guvernerku Odbora Federalnih rezervi Lisu Kuk (Lisu Cook), što je potez bez presedana i rijetko viđena eskalacija političkog uplitanja u nezavisnost američke centralne banke, prenosi Reuters.

Tramp je u pismu objavljenom na platformi Truth Social naveo optužbe direktora Agencije za stambene finansije Bila Paltija (Billa Pultija), tvrdeći da je Kuk davala netačne izjave u aplikacijama za stambene kredite. Ministarstvo pravde ranije je otvorilo istragu po tim navodima. Kuk, prva Afroamerikanka na mjestu guvernera Fed-a koju je imenovao bivši predsjednik Džo Bajden (Joe Biden), odmah je odgovorila:

– Predsjednik Tramp tvrdi da je smijenio mene ‘iz opravdanog razloga’, iako takav razlog po zakonu ne postoji i on nema ovlaštenja za to. Neću podnijeti ostavku i nastavit ću da obavljam svoje dužnosti u korist američke ekonomije - poručila je.

Kako piše Reuters, Kuk je angažovala poznatog advokata Abija Lauvela (Lowella), koji je istakao da je smjena "bez pravne osnove“ i da će se pravnim putem osporiti odluka.

- Trump ponovo pokušava da otpušta putem društvenih mreža, što je bez presedana i nezakonito - rekao je Lauvel.

Prema procjenama analitičara, slučaj bi mogao završiti pred Vrhovnim sudom SAD, koji bi odlučivao o zakonitosti postupka. Ako Tramp uspije, stekao bi većinu u odboru Fed-a sa svojim imenovanim guvernerima, čime bi dobio direktan uticaj na monetarnu politiku zemlje.

Senatorka Elizabet Voren (Elizabeth Warren) ocijenila je potez kao "ilegalni pokušaj predsjednika da manipuliše Fed-om“ i "autoritarno kršenje zakona“. Tržišta su odmah reagovala – dolar je oslabio, a terminski ugovori na akcije i zlato zabilježili pad.

Tramp već mjesecima kritikuje Federalne rezerve i predsjednika Žeromea Pauvela (Jeromea Powella) zbog odbijanja smanjenja kamatnih stopa. Njegov pokušaj da smijeni Lisu Kuk analitičari vide kao pokušaj jačanja političke kontrole nad Fed-om i kao test nezavisnosti ključne američke institucije.