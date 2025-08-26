Vučić razgovarao s Lavrovom: "Kriza u BiH izazvana spolja"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas telefonski sa ministrom vanjskih poslova Rusije Sergejom Lavrovom.

Kako je naveo Vučić, razgovor je bio dug i srdačan, a u fokusu su bili bilateralni odnosi, unapređenje ekonomske saradnje i učešće u zajedničkim projektima. Također su analizirani politički odnosi "sa željom za daljim unapređenjem komunikacije i saradnje u različitim forumima, organizacijama i institucijama na međunarodnom nivou".

- Istovremeno, razmotrili smo situaciju, prije svega političku, u regionu, u Bosni i Hercegovini, krizu koja je spolja izazvana, sa stalnim napadima na Republiku Srpsku - izjavio je Vučić.

On je dodao da je Lavrova informisao i o unutrašnjoj situaciji, posebno u vezi sa stanjem na Kosovu i, kako tvrdi, "pokušajima stalnog progona srpskog stanovništva sa vjekovnih ognjišta, kao i šutnju najvećeg dijela međunarodne zajednice".

- Dogovoreno je da nastavimo da radimo na razvoju naših odnosa u različitim oblastima - poručio je Vučić.