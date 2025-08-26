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OBJAVILA VIDEO

Republikanka zapalila Kur'an: "Okončati ću Islam u Teksasu"

U decembru 2024. godine je objavila video na kojem prikazuje lažnu egzekuciju imigranata

Valentina Gomez. Screenshot

I. H.

26.8.2025

Republikanska kandidatkinja za američki kongres iz Teksasa Valentina Gomez, objavila je video na X-u u kojem je spalila islamsku svetu knjigu Kur'an. 

Video je naišao na veliku osudu kako od političkih lidera, tako i grupa za zaštitu muslimana.


- Okončati cu Islam u Teksasu, tako Bog pomogao - stajalo je u opisu videa.

Gomez je u maju 2025. godine upala na pozornicu građanskog okupljanja muslimana, te tom prilikom otela mikrofon i vrijeđati Islam, tako da ovo nije prvi put da svojim ponašanjem izaziva osude.

U decembru 2024. godine je objavila video na kojem prikazuje lažnu egzekuciju imigranata.

Rođena je u Medelinu u Kolumbiji, a u SAD se preselila 2009. godine.

# ISLAM
# KUR'AN
# SAD
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