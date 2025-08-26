Republikanka zapalila Kur'an: "Okončati ću Islam u Teksasu"

Republikanska kandidatkinja za američki kongres iz Teksasa Valentina Gomez, objavila je video na X-u u kojem je spalila islamsku svetu knjigu Kur'an.
Video je naišao na veliku osudu kako od političkih lidera, tako i grupa za zaštitu muslimana.
OBJAVILA VIDEO
U decembru 2024. godine je objavila video na kojem prikazuje lažnu egzekuciju imigranata
Valentina Gomez. Screenshot
Republikanska kandidatkinja za američki kongres iz Teksasa Valentina Gomez, objavila je video na X-u u kojem je spalila islamsku svetu knjigu Kur'an.
Video je naišao na veliku osudu kako od političkih lidera, tako i grupa za zaštitu muslimana.
- Okončati cu Islam u Teksasu, tako Bog pomogao - stajalo je u opisu videa.
Gomez je u maju 2025. godine upala na pozornicu građanskog okupljanja muslimana, te tom prilikom otela mikrofon i vrijeđati Islam, tako da ovo nije prvi put da svojim ponašanjem izaziva osude.
U decembru 2024. godine je objavila video na kojem prikazuje lažnu egzekuciju imigranata.
Rođena je u Medelinu u Kolumbiji, a u SAD se preselila 2009. godine.
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