Premijer Mišustin potpisao dekret: Rusija se povlači iz Evropske konvencije za sprječavanje mučenja

Ruska vlada uputila je predsjedniku Vladimiru Putinu prijedlog da se zemlja formalno povuče iz Evropske konvencije za sprječavanje mučenja, sporazuma koji je Moskva potpisala prije skoro tri decenije, piše Kyiv Post. Dekret je potpisao premijer Mihail Mišustin, a objavljen je na zvaničnom pravnom portalu Rusije. U dokumentu se traži odricanje od konvencije i njenih protokola, ali razlozi za ovaj potez nisu navedeni.

Konvencija, usvojena 1987. godine, omogućava Evropskom odboru za sprječavanje mučenja (CPT) da posjećuje zatvore i druge pritvorske centre u državama članicama. U ranijim izvještajima CPT je više puta kritikovao Rusiju zbog slučajeva mučenja u Čečeniji, psihijatrijskim bolnicama i zatvorima.

U posljednjem izvještaju iz novembra 2024. godine Odbor je posebno naglasio smrt opozicionog lidera Alekseja Navaljnog u kaznenoj koloniji "Polarni vuk“, gdje se žalio na zlostavljanje. Također je izražena zabrinutost zbog navodnog mučenja osumnjičenih za teroristički napad u dvorani Crocus City Hall.

Rusija od kraja 2023. godine nema svog predstavnika u CPT-u. Podsjetimo, Moskva je još u martu 2022. napustila Vijeće Evrope, koje nadzire provođenje konvencije, nakon početka invazije na Ukrajinu.

Od tada Kremlj sistematski povlači Rusiju iz međunarodnih ugovora o ljudskim pravima. U februaru 2023. zastupnici su okončali učešće Moskve u 21 sporazumu Vijeća Evrope, uključujući i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. Iste godine Putin je inicirao povlačenje iz konvencije o zaštiti nacionalnih manjina.

Iako se Putin posljednjih sedmica nije javno oglašavao o konvenciji protiv mučenja, ranije je podržavao slične poteze, često ih pravdajući kao odgovor na pritisak sa Zapada. Ruski zvaničnici ističu da je i Ukrajina suspendovala dijelove Evropske konvencije o ljudskim pravima tokom ratnog stanja, ali za razliku od Kijeva, izlazak Moskve iz ovih sporazuma je dobrovoljan.