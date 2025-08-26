Šef UNRWA-e osudio i sramotnim nazvao izraelsko negiranje gladi u Gazi

Šef agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice (UNRWA) Filipe Lazarini (Philippe Lazzarini) u utorak je osudio i sramotnom nazvao politiku izraelske vlade koja negira glad u Gazi, javlja Anadolija.

- U Gazi trenutno vlada glad. Ovo je glad koju je izazvao čovjek, a koju pokreću politička i vojna volja - dodao je.

Upozorenja o gladi

Lazarini je rekao da se Gaza suočava sa situacijom koja je “dotakla dno“ u humanitarnom smislu, dodajući da je neuspjeh međunarodne zajednice da posluša upozorenja o gladi sramotan.

- Gaza je danas kao pakao. Ljudi ne samo da umiru pod bombardiranjem, već umiru od gladi, pa čak i kada izađu da traže hranu, bivaju ubijeni. Oni koji bi mogli preokrenuti situaciju u Gazi ne čine ništa, nikakve mjere, nikakvu osudu - rekao je.

- Danas svjedočimo potpunoj nekažnjivosti Izraela. Nema ekonomske, političke ili diplomatske cijene za one koji čine ova kršenja - rekao je.

Prehrambene potrebe

Pozivajući na trenutni prekid vatre i neograničen pristup humanitarnoj pomoći u Gazi, Lazarini je napomenuo da se izvan Pojasa Gaze zadržava pomoć ekvivalentna 6.000 kamiona UNRWA-e, dovoljna da pokrije prehrambene potrebe palestinskog stanovništva za dva mjeseca.

- Politika izraelske vlade koja negira glad u Gazi je sramotna - rekao je.

Također je podsjetio da je veliki broj humanitarnih radnika ubijeno u Gazi, s više od 360 članova osoblja UNRWA-e.

Lazarini je oštro osudio zračni napad izraelske vojske na bolnicu "Nasser" u Kan Junisu, na jugu Gaze, u kojem su poginuli novinari i civili.

Također je pozvao na podršku palestinskim novinarima, naglašavajući da oni ostaju jedini svjedoci onoga što se događa u Gazi, jer Izrael odbija dozvoliti međunarodnim novinarima ulazak u enklavu kako bi provjerili situaciju na terenu.