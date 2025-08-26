Ukrajinci traže hitnu pomoć: "Gubimo utrku u naoružanju dronovima, Rusi imaju novu smrtonosnu verziju"

Ukrajinci upozoravaju da im je potrebna dodatna pomoć jer postoji opasnost da izgube utrku u naoružanju dronovima protiv Rusije. Sky News, koji ima ekskluzivni pristup ukrajinskoj tvornici dronova, piše da su Ukrajinci dronove pretvorili u svoje najučinkovitije oružje protiv Rusa, ali sada gube tu prednost.

Firma za dronove General Cherry osnovana je na početku rata od strane volontera, tada su proizvodili oko 100 dronova mjesečno, dok sada proizvodnja raste čak hiljadu puta. Andrij Lavrenovič iz tvrtke ističe: "Rusi imaju puno vojnika, puno vozila, a naši vojnici svakodnevno govore da trebamo više oružja, da moramo biti brži i bolji."

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također je ove sedmice izjavio da su Rusi povećali broj dronova, dok Ukrajina nije mogla učiniti isto zbog nedostatka finansija. Lokacija ukrajinske tvornice strogo je čuvana, a često se i premješta jer Rusija koristi svaku priliku za napade na fabrike oružja.

Sky News opisuje način proizvodnje dronova – ručno se slažu i kvadkopteri se razlikuju po veličini. Neki nose eksploziv za napade na neprijatelja, dok drugi lete i do šest kilometara kako bi iz zasjede napali ruske nadzorne dronove. Jedan ukrajinski dron vrijedan 1.000 dolara može uništiti neprijateljski zrakoplov vrijedan i do 300 puta više.

Ipak, Rusija sustiže Ukrajinu: propagandna snimka iz jedne od velikih ruskih tvornica dronova prikazuje stotine jurišnih dronova Geranium spremnih za lansiranje. Rusija je unaprijedila tehnologiju koju su osigurali Iranci kako bi proizvela brže i smrtonosnije dronove Shahed, koji svake noći ubijaju brojne civile. Ukrajina očekuje da bi ih moglo biti i do 1.000 po noći.

Rusija također usavršava dronove s upravljanjem putem optičkih vlakana. U ukrajinskoj tvornici imaju prototip optičkog modela koji je učinkovitiji od ruskog, ali Rusi su ranije počeli koristiti tu tehnologiju i povećali proizvodnju.

- Imali su znatnu pomoć od Kineza. Cijele tvornice tamo imaju ugovor za opskrbu vlaknima isključivo Rusiji, proizvodeći ih u ogromnim količinama - kažu u ukrajinskoj tvornici.

Ukrajinci ističu da sada 80% napada na bojnom polju izvode dronovi. Sky News dodaje da će onaj ko sada ima prednost u ovom sukobu, vjerovatno imati prednost i u budućim ratovima, te upozorava da Zapad mora dati više pomoći Zelenskom i njegovim firmama za dronove kako bi zadržali prednost.