Donald Tramp transformisao Ovalni ured: Zlato, luksuz i lični pečat predsjednika

Dolazak predsjednika Donalda Trampa na njegov drugi mandat u Bijelu kuću donio je radikalne promjene u izgledu Ovalnog ureda.

Tradicionalno, svaki američki predsjednik unosi lične detalje i promjene u enterijer, ali Tramp je otišao korak dalje, pretvarajući najpoznatiju kancelariju svijeta u prostor u kojem dominira zlato, raskoš i dekoracije u njegovom prepoznatljivom stilu.

- Tokom mandata Džoa Bajdena Ovalni ured imao je decentniji izgled. Zidove su krasili portreti Džordža Vašingtona, Abrahama Linkolna, Tomasa Džefersona, Aleksandera Hamiltona i Franklina D. Ruzvelta. Bajden je želio istaknuti simboliku različitih pogleda na politiku, pa je, primjerice, portrete Džefersona i Hamiltona postavio jedan naspram drugog – pojašnjavaju stručnjaci za Bijelu kuću.

U centru prostorije nalazio se tamnoplavi tepih s predsjedničkim pečatom, dizajniran za vrijeme Bila Klintona. Na zastavicama su bile istaknute samo američka zastava i zastava s predsjedničkim pečatom, dok plafon nije imao dodatne ukrase.

Trampove promjene

Tramp je po povratku u Bijelu kuću odlučio Ovalni ured urediti u skladu sa svojim ukusom za glamur i raskoš. Plavi Bajdonov tepih zamijenio je Reganovim svjetlijim tepihom sa sunčevim zrakama i simbolom mira. Zidove je pretvorio u galeriju dodajući nove portrete i masivne, dekorativne okvire od zlata. Na mjesto Ruzveltovog portreta postavljen je Džordž Vašington, a kamini su ukrašeni zlatnim urnama i dekorativnim predmetima iz kolekcije Bijele kuće.

Tramp je dodao i zastave različitih rodova američke vojske – Armije, Marinskog korpusa i Mornarice – želeći naglasiti vojnu moć SAD-a. Plafon Ovalnog ureda sada krasi zlatna ornamentika i naglašeni predsjednički pečat, što dodatno upotpunjava dojam luksuza.

Velika najava

Promjene nisu ostale samo u Ovalnom uredu. Tramp je uklonio travnjak iz poznatog Rose Gardena i zamijenio ga popločanom terasom, objašnjavajući da je trava nepraktična za velike događaje jer se brzo uništava i stvara probleme gostima, posebno ženama na visokim potpeticama.

Najveća najava ipak je izgradnja ogromne državne balske dvorane u Istočnom krilu Bijele kuće, kapaciteta 650 gostiju. Projekat vrijedan 200 miliona dolara, kako je saopćeno, finansirat će Tramp i donatori koje Bijela kuća naziva "patriotskim".

Zlatni detalji, raskošne zavjese, bogato dekorisani okviri i lični dodiri poput podmetača sa njegovim imenom jasno pokazuju da je Tramp odlučio Ovalni ured pretvoriti u prostor koji odražava njegovu ličnost i politički stil. Kritičari ga opisuju kao teatralan i kičast, dok pristalice tvrde da predsjednik samo vraća – ponos i veličanstvo – u Bijelu kuću.