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PREDSJEDNIK UKRAJINE

Zelenski: Turska, zaljevske zemlje ili evropske države mogli bi biti domaćini razgovora s Putinom

S naše strane, stvari će biti maksimalno pripremljene kako bi se rat okončao, izjavio je

Zelenski: Stvari će biti maksimalno pripremljene. AP

M. Až.

26.8.2025

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u utorak da bi Turska, zaljevske zemlje ili evropske države mogle biti domaćini razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

- Ove sedmice bit će kontakata s Turskom, kontakata sa zaljevskim zemljama i s evropskim državama koje bi mogle biti domaćini razgovora s Rusima. S naše strane, stvari će biti maksimalno pripremljene kako bi se rat okončao – izjavio je Zelenski u svom večernjem video obraćanju naciji.

Njegov šef kabineta, Andrij Jermak, kazao je da su on i šef ukrajinskog vijeća nacionalne sigurnosti u Kataru kako bi se sastali s ministrom odbrane te zemlje.

Zelenski je pozvao na razgovore s Putinom, ali ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da za takav sastanak nije pripremljen dnevni red, prenosi Reuters.

# VLADIMIR PUTIN
# VOLODIMIR ZELENSKI
# RUSIJA
# UKRAJINA
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