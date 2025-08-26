Izraelska vojska o napadu na bolnici u Gazi: "Gađali smo Hamasovu kameru"

Izraelska vojska priopćila je da je napad na bolnicu Nasser u Gazi, u kojem je ubijeno najmanje 20 osoba, bio usmjeren na kameru koju je Hamas postavio u blizini objekta. Kako navodi CNN, izraelske snage tvrde da je kamera korištena za promatranje njihovih aktivnosti i usmjeravanje napada na njih.

Golanska brigada, koja je djelovala na području Khan Yunisa radi uništavanja terorističke infrastrukture, identificirala je Hamasovu kameru postavljenu blizu bolnice Nasser koja je korištena za promatranje aktivnosti izraelskih snaga s ciljem usmjeravanja terorističkih aktivnosti – stoji u priopćenju izraelske vojske.

U tom su kontekstu vojnici djelovali kako bi uklonili prijetnju gađanjem i uništavanjem kamere, a istraga je pokazala da su vojnici djelovali s ciljem uklanjanja prijetnje – dodaje se u priopćenju.

Riječ je o tzv. "double-tap" udaru – dvostrukom napadu u kratkom vremenskom razmaku – u kojem su poginuli zdravstveni radnici, petero novinara i djelatnici hitnih službi koji su pritekli u pomoć nakon prvog udara. CNN podsjeća da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu naknadno smrt civila nazvao – tragičnim nesretnim slučajem.

Izraelska vojska navodi da je u napadu na bolnicu Nasser ubijeno šest osoba koje opisuju kao – teroriste. Jedan od njih, tvrde, učestvovao je u napadu na izraelski teritorij 7. listopada.

Istovremeno, načelnik Glavnog stožera izražava žaljenje zbog svake štete nanesene civilima – navodi se u priopćenju izraelske vojske. CNN nije mogao neovisno potvrditi te tvrdnje.