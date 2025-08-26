Makron poručio Netanjahuu da ne "iskorištava" borbu protiv antisemitizma

Francuski predsjednik Emanuel Makron u utorak je kritikovao izraelskog premijera Benjamina Netanjahua zbog izjava u kojima optužuje Francusku za neaktivnost u borbi protiv antisemitizma, nazivajući komentare uvredom za cijelu zemlju, prenosi Anadolu.

U pismu koje je objavio francuski list “Le Monde“, Makron je naglasio da je borba protiv antisemitizma “apsolutni prioritet“ za Francusku, ali je upozorio da se to “ne može zloupotrebljavati“.

- Ove optužbe za neaktivnost suočene s pošasti protiv koje se borimo svim silama su neprihvatljive i vrijeđaju cijelu Francusku - napisao je Makron.

Otišao je dalje vršeći pritisak na Netanjahua da okonča ono što je opisao kao “smrtonosni i ilegalni juriš Izraela u trajni rat u Gazi“.

Makron je rekao da tekuća ofanziva vodi Izrael u poniženje, a narod u ćorsokak.

Također je osudio širenje izraelskih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali, nazivajući to nezakonitom i neopravdanom ponovnom kolonizacijom.

Pozvao je Izrael da promijeni kurs, upozoravajući da takva politika potkopava izglede za mir.

Netanjahu je prošle sedmice optužio Pariz da ne čini dovoljno da suzbije antisemitizam, što je izazvalo oštre kritike francuskih zvaničnika.