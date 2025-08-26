Merc o napadu na bolnicu u Gazi: "Ne vjerujem da su meta bili novinari"

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) izjavio je u utorak kako ne vjeruje da je izraelski napad na bolnicu Nasser u Gazi, u kojem je ubijeno najmanje 20 ljudi, uključujući i novinare, bio direktno usmjeren na medijske radnike.

- Ali izraelska vojska i izraelska vlada obećali su pokrenuti sveobuhvatnu istragu ovog incidenta. I želio bih pričekati rezultate ove istrage prije nego što donesem konačnu presudu - rekao je Merc na konferenciji za novinare u Berlinu.

Napad na bolnicu Nasser dogodio se u ponedjeljak na jugu Pojasa Gaze. U prvom udaru pogođena je bolnica, a deset minuta kasnije, nakon dolaska novinara i ekipa, ista lokacija bila je ponovo bombardovana.

Među ubijenima je i snimatelj Husem el-Masri, koji je radio kao saradnik za Reuters. Fotograf Hatem Halid, također saradnik Reutersa, ranjen je. Vlasti u Gazi objavile su imena još troje stradalih novinara: Merjem Abu Dagga, koja je honorarno radila za Associated Press i druge medije, Muhamed Salama, saradnik Al Džazire, te Moaz Abu Taha. Među žrtvama je i jedan spasilac, potvrdili su zdravstveni zvaničnici.

Podsjetimo, prema podacima iz Gaze, od početka izraelskih napada ubijeno je više od 200 novinara. Uprkos tome, izjave kancelara Merca doživljene su kao dokaz moralnog posrnuća Njemačke kada je riječ o odnosu prema genocidu u Gazi.