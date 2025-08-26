Vitkof: Ove sedmice sastanci o Rusiji i Ukrajini, Iranu, Gazi

Ove sedmice će se održati sastanci o ratu između Rusije i Ukrajine, Iranu i izraelskom napadu na Pojas Gaze, izjavio je u utorak specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof.

- Rusija-Ukrajina, Iran, Izrael-Hamas. Cijelu sedmicu imamo sastanke o sva tri ta sukoba nadamo se da ćemo ih riješiti prije kraja ove godine - rekao je Vitkof na sastanku kabineta kojim je predsjedavao Tramp u Bijeloj kući.

Vitkof je rekao da su u toku pregovori o "višestrukim ulascima" u Abrahamov sporazum, sporazume koje su posredovale SAD, a potpisan je tokom Trampovog prvog mandata 2020. godine, s ciljem normalizacije odnosa između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata, Bahreina, Sudana i Maroka. Istakao je ulogu SAD-a u razgovorima u kojima sudjeluju kavkaski susjedi Azerbejdžan i Armenija.

- Postoje svi ti ljudi koji nikada nisu zaista vidjeli kako se svijet mijenja na ovaj način, mir kroz snagu zaista, zaista funkcionira - rekao je.

Tramp je ranije rekao da su neke zemlje izrazile interes za pridruživanje Abrahamovom sporazumu, tvrdeći da bi to osiguralo "mir na Bliskom istoku".