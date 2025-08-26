Orban zaprijetio Zelenskom: Napadi na Družbu imat će dugoročne posljedice

Mađarski premijer Viktor Orban ozbiljno je komentarisao izjave ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog o naftovodu Družba, nazivajući ih "ucjenom i prijetnjama" te upozoravajući da će imati "dugoročne posljedice".

Orban je rekao da je vikend bio bogat događajima i tvrdio da je Zelenski otvoreno prijetio Mađarskoj. Dodao je da je Zelenski priznao kako napadaju naftovod Družba jer Mađarska ne podržava pristupanje Ukrajine EU, što, po njegovim riječima, pokazuje da su Mađari donijeli ispravnu odluku.

- Ucjena, bombardiranje i prijetnje nikoga neće dovesti u EU - upozorio je Orban, naglašavajući da će Zelenskove riječi imati dugoročne posljedice.

Prema nedavnom članku Europske pravde, ukrajinske snage bespilotnih sistema pod vodstvom Roberta "Magyara" Brovdija dva puta su napale crpnu stanicu Družba posljednjih dana, vršeći snažan pritisak na Orbana. Navodi se da se Kijev do sada suzdržavao od ciljanja Družbe kako ne bi narušio odnose s Mađarskom.

Iako službeno Ukrajina ne priznaje vezu između napada i procesa pristupanja EU, broj okolnosti ukazuje na povezanost. Zelenski je 24. augusta potvrdio tvrdnje Europske pravde o vezi između napada na Družbu – koja opskrbljuje Mađarsku naftom – i ukrajinsko-mađarskog dijaloga, gdje je glavno pitanje Orbánov veto na odluke EU o pristupanju Ukrajine.

- Oduvijek smo podržavali prijateljstvo između Ukrajine i Mađarske. A sada postojanje Družbe (što na ukrajinskom znači 'prijateljstvo') ovisi o stavu Mađarske - rekao je Zelenski.

Orban je također odlučio pisati američkom predsjedniku Donaldu Trampu o ukrajinskim napadima na Družbu, a Tramp je navodno reagovao ljutito.

Evropska komisija potvrdila je da je svjesna privremene obustave isporuke nafte putem Družbe prema Slovačkoj i Mađarskoj te da je primila odgovarajuće pismo od njihovih vlasti.