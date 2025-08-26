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ŠOKANTNA TVRDNJA

Izraelski novinar hvalio ubistvo palestinskih novinara: "Bolje ikad nego nikad"

Izjavio je da su novinari pomagali u narušavanju ugleda Izraela dijeljenjem snimaka gladi koju država nameće Palestincima na opkoljenom teritoriju.

Izraelski novinar hvalio ubistva palestinskih novinara. Platforma X

M. Až.

26.8.2025

Izraelski novinar Zvi Jehezkeli pohvalio je ubistvo palestinskih novinara tokom dvostrukog napada izraelskih snaga na bolnicu Nasser u Kan Junisu.

Dopisnik za arapska pitanja za i24 News govorio je o incidentu tokom emisije u ponedjeljak, koju je kanal kasnije podijelio na platformi X.

- Ovo su Nukhba ljudi u svakom pogledu - rekao je Jehezkeli, misleći na ubijene novinare kao pripadnike elitne vojne jedinice Hamasa.

"Bolje ikad nego nikad"

Jehezkeli, doseljenik koji živi na okupiranoj Zapadnoj obali, tvrdio je da su novinari pomagali u narušavanju ugleda Izraela dijeljenjem snimaka gladi koju država nameće Palestincima na opkoljenom teritoriju.

- Nastavili su naslijeđe Jahje Sinvara takozvanim novinarstvom - dodao je, misleći na ubijenog vođu Hamasa.

- Samo razmislite koliku su štetu ovi novinari… vi ih zovete Nukhba novinari, koliku su štetu nanijeli Izraelu. Ako Izrael odluči eliminirati novinare, onda je bolje ikad nego nikad - kazao je u kontroverznom nastupu.

Napad na bolnicu

Tokom dvostrukog napada izraelske snage ubile su novinare Middle East Eyea Mohameda Salamu i Ahmeda Abu Aziza.

Napad se dogodio u ponedjeljak, kada su izraelske snage bombardirale četvrti kat bolnice Nasser oko 11 sati po lokalnom vremenu, a potom su nekoliko trenutaka kasnije ciljano ispalile drugu raketu na novinare, prolaznike i hitne službe koji su pokušavali pomoći unesrećenima.

Među 20 Palestinaca ubijenih u napadu bila su najmanje tri novinara, uključujući Mariam Abu Dagga, slobodnu novinarku koja je radila za nekoliko medijskih kuća, uključujući Associated Press; Husama al-Masrija, fotoreportera Reutersa; i slobodnog novinara Moaza Abu Tahu.

Izraelske službene komunikacije tvrde da su ubistva bila "pogreška", dok je državni informativni kanal Channel 14 izvijestio da je napad odobren i koordiniran od strane viših vojnih komandanata.

Najmanje 245 palestinskih novinara ubijeno je u tekućem ratu u Gazi.

# IZRAEL
# GAZA
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