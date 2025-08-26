Stotine hiljada ljudi na protestima u Izraelu traže prekid vatre u Gazi i razmjenu zatvorenika s Palestincima

Stotine hiljada ljudi demonstriralo je u utorak u nekoliko gradova širom Izraela zahtijevajući prekid vatre u Gazi i sporazum o razmjeni zatvorenika s Palestincima.

Izraelski Kanal 12 izvijestio je da su stotine hiljada Izraelaca protestirale u Tel Avivu u utorak navečer, pozivajući premijera Benjamina Netanjahua da postigne sporazum s Hamasom kako bi se osigurao povratak talaca koji su držani u Gazi.

Demonstranti su se okupili na gradskom "Trgu talaca", poznatom i kao Trg Hatufim, i ispunili okolne ulice, navodi kanal.

Zahtjevi demonstranata

Demonstranti su zahtijevali da Netanjahu postigne sporazum s Hamasom o vraćanju zarobljenika kući, čak i ako to zahtijeva okončanje rata.

Prema navodima emitera, porodice talaca pridružile su se protestu. Glavne ceste bile su blokirane mnoštvom i zapaljenim gumama.

Demonstranti su također demonstrirali ispred kuća ministara u vladi, uključujući ministra vanjskih poslova Gideona Saara u centralnom Izraelu i ministra za strateška pitanja Rona Dermera u Jerusalemu, saopćio je izraelski javni emiter KAN.

- Izraelska vlada se svjesno odlučila na vojnu operaciju koja će, prema svim procjenama sigurnosnih zvaničnika, dovesti do smrti mog sina Eitana“, rekao je na konferenciji za novinare Itzik Horn, čiji je sin zadržan u Gazi.

Plan za zauzimanje Gaze

Dana 8. augusta, izraelski sigurnosni kabinet odobrio je plan premijera Benjamina Netanjahua za postepeno ponovno zauzimanje Pojasa Gaze, počevši od grada Gaze.

Horn je optužio Netanjahua da je odbacio "stvarnu mogućnost za sporazum" koji bi mogao vratiti sve izraelske taoce.

Prošle sedmice, Hamas je prihvatio prijedlog o prekidu vatre koji su iznijeli egipatski i katarski posrednici. Izrael nije odgovorio na prijedlog, a Netanyahu je naredio da se nastavi s planom za okupaciju grada Gaze.

- Izrael se protivi Netanjahuu i njegovoj vladi - rekao je Jehuda Koen, otac izraelskog vojnika zadržanog u Pojasu Gaze.

- Netanjahu se boji javnog pritiska - rekla je Einav Zangauker, čiji je sin Matan zarobljen u Gazi. Pozvala je izraelske građane da izađu na ulice kako bi prisilili vladu da postigne sveobuhvatno primirje koje garantuje povratak svih talaca.

Tel Aviv procjenjuje da se u Gazi nalazi 50 izraelskih talaca, uključujući 20 živih. Prema palestinskim i izraelskim izvještajima o ljudskim pravima i medijima, u izraelskim zatvorima se drži više od 10.400 Palestinaca koji pate od mučenja, gladi i medicinskog zanemarivanja, što je rezultiralo mnogim smrtnim slučajevima.