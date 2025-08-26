Neviđeno oštra kritika na ruskoj državnoj televiziji: "Rusija nije sposobna braniti svoje nebo"

Ruski propagandista i voditelj Vladimir Solovjov žestoko je kritikovao rusku vojsku i vlasti zbog nesposobnosti da osiguraju zračni prostor Rusije od ukrajinskih dronova.

Prema njegovim riječima, Rusija mora uspostaviti jedinstven sistem protivzračne odbrane kako ukrajinski dronovi ne bi mogli paralizirati avionski saobraćaj i napadati naftne rafinerije. To je izjavio u nedjelju tokom svoje emisije na televiziji Rosija 1.

Složena situacija

Solovjov je najprije govorio o složenoj situaciji u oblastima koje graniče s Ukrajinom.

- Upravo sam posjetio Aleksandra Jevsejeviča Hinštejna u Kursku, a bio sam i u Belgorodu. Situacija je vrlo zabrinjavajuća, teška je. Stalno dolazi do granatiranja. Nije sve tako ružičasto, a da ne govorim o Brjansku - rekao je Solovjov.

Potom se obrušio na ruske vlasti i vojsku zbog činjenice da ukrajinski dronovi i dalje ulaze na teritoriju Rusije, gdje uništavaju rafinerije ili izazivaju ograničenja na aerodromima.

- Gdje su organizacijske promjene koje bi omogućile uspostavu jedinstvenog sistema protivzračne odbrane, kako se pri određenom broju dronova ne bi urušio avionski saobraćaj? Ko za to snosi odgovornost? Zašto stalno napadaju naše rafinerije i sve što je povezano s ugljikovodicima? Zar ih je tako teško zaštititi - uzrujano je govorio Solovjov.

Napadi na rafinerije

Agencija Reuters navela je da je Ukrajina u posljednje vrijeme onesposobila 17 posto ruskih rafinerijskih kapaciteta, što iznosi oko 1,1 milion barela dnevno. Zbog toga se na više lokacija u Rusiji i na okupiranim teritorijama Ukrajine stvaraju redovi na benzinskim pumpama, gdje gorivo često nije dostupno.

Tokom prošlog mjeseca Ukrajina je pogodila postrojenje Lukoila u Volgogradu, rafineriju Rosnjefta u Rjazanju, kao i niz drugih objekata u regijama Rostov, Samara, Saratov i Krasnodar.