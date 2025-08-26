Trampov ministar financija: Od carina ćemo zaraditi više nego što smo očekivali

Američki ministar financija Skot Besent izjavio je danas da bi prihodi od carina koje je uveo predsjednik Donald Tramp mogli premašiti 500 milijardi američkih dolara godišnje.

Bessent je tokom sastanka kabineta u Bijeloj kući rekao da je njegova ranija procjena od 300 milijardi dolara godišnjeg prihoda bila premala.

- Imali smo značajan skok od jula do augusta i mislim da ćemo vidjeti još veći rast od augusta do septembra - rekao je.

- Zato mislim da bismo mogli biti na putu prema daleko više od pola biliona, možda čak prema bilionu. Ova administracija, vaša administracija, značajno je zagrizla u proračunski deficit - dodao je.

Prihodi od carina mogli bi neutralisati povećanje deficita izazvano Trampovim zakonom o smanjenju poreza i povećanoj potrošnji, koji je donesen ove godine.

Prema procjenama Kongresnog ureda za proračun (CBO), taj zakon bi mogao povećati deficit za 3,3 bilijuna dolara tokom narednih deset godina.

CBO je prošle sedmice procijenio da bi prihodi od Trampovih carina mogli smanjiti savezni deficit za četiri bilijuna dolara u narednih deset godina. U junu je procjena bila da bi smanjenje iznosilo tri bilijuna dolara kroz deset godina.