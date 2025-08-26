Rusi u problemima: Uništeni voz blokira snabdijevanje njihovih snaga na jugu Ukrajine

Voz koji je prevozio naftu za ruske snage u regijama Herson i Zaporožje uništen je prije sedam dana na okupiranoj teritoriji Ukrajine u napadu ukrajinskih FPV dronova, a voz i dalje ostaje na mjestu, što ozbiljno ugrožava snabdijevanje ruske vojske.

Satelitske snimke pokazuju da je trenutno jedina željeznička pruga koja snabdijeva ruske snage na jugu blokirana ostacima uništene lokomotive i vagona.

Iako ruski inžinjeri danima pokušavaju ukloniti ostatke, voz je oštetio i samu prugu, čija popravka dodatno otežava uspostavu saobraćaja.

Visoke temperature izazvane požarom cisterni s naftom potpuno su deformisale prugu koja je za rusku vojsku ključna "žila kucavica". Pomoćna logistička ruta preko poluotoka Krima ne može osigurati dovoljnu količinu ratnih materijala.

Dodatni problem predstavljaju česte diverzije i napadi na Kerčki most, koji povezuje Rusiju i Krim, što često dovodi do privremenog zatvaranja mosta.

Trenutno ruske snage u regijama Zaporožje i Herson ne izvode veće ofanzivne operacije, ali dio ukrajinskih medija navodi da ruska strana nikada nije odustala od osvajanja Hersona i desne obale rijeke Dnjepar.