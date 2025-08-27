Ukrajinske snage priznale: "Rusi ušli u regiju Dnjipropetrovsk"

Ukrajinske snage priznale su da je ruska vojska prešla u istočnu industrijsku regiju Dnjipropetrovsk i pokušava tamo uspostaviti uporište.

- Ovo je prvi napad takvih razmjera u Dnjipropetrovskoj regiji - rekao je za BBC Viktor Trehubov iz Operativno-strateške skupine snaga Dnjipro, dodajući da je napredovanje agresora zaustavljeno.

Rusija već cijelo ljeto tvrdi da su njene snage ušle u ovo područje, nastojeći prodrijeti dublje u ukrajinski teritorij iz regije Donjeck.

Početkom juna ruski zvaničnici objavili su početak ofanzive u Dnjipropetrovsku, iako su ukrajinska izvješća sugerirala da je ruska vojska jedva probila granicu regije.

Svaki ruski napredak u Dnjipropetrovsku bio bi udarac ukrajinskom moralu, posebno jer diplomatski pokušaji SAD-a da se rat okonča pokazuju znakove posustajanja, unatoč sastanku američkog predsjednika Donalda Trumpa s ruskim čelnikom Vladimirom Putinom na Aljasci.

Ukrajinska analitička grupa Deep State, bliska vladi, procijenila je u utorak da je Rusija sada okupirala dva sela u regiji – Zaporižke i Novohrihorivku.

Međutim, Glavni štab ukrajinskih oružanih snaga demantovao je ove informacije.

- Vojska i dalje kontrolira Zaporižje, a aktivna neprijateljstva su u toku i na području sela Novohrihorivka - navodi se u saopćenju.

Moskva ranije nije polagala pravo na Dnjipropetrovsk, za razliku od Donecka i četiri druge istočne regije Ukrajine, ali je redovno izvodila smrtonosne napade dronovima i projektilima na veće gradove, uključujući Dnjipro, glavni grad regije.

Prije ruske invazije u februaru 2022. godine, u Dnjipropetrovskoj regiji, koja graniči s regijom Doneck, živjelo je oko tri miliona ljudi, uključujući oko milion u samom Dnjipru.