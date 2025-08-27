Tramp: Paljenje američke zastave donosi godinu dana zatvora

Predsjednik SAD Donald Tramp danas je potpisao izvršnu naredbu kojom se nalaže američkom državnom tužilaštvu da krivično goni sve osobe koje na bilo koji način skrnave ili spale američku zastavu.

- Ako spalite zastavu, dobijate godinu dana zatvora bez mogućnosti ranijeg otpusta i bez ikakvih izuzetaka - rekao je Tramp dok je potpisivao naredbu u Ovalnom kabinetu, prenosi Reuters.

Naredba naređuje državnom tužiocu da energično pokreće postupke protiv onih koji krše zakon o skrnavljenju zastave i da sudski goni sve koji se ogluše o zakon.

Također, naredba nalaže državnom tužiocu da sve slučajeve skrnavljenja zastave proslijedi državnim ili lokalnim vlastima, kako bi mogli zabraniti ili ukinuti vize, dozvole za boravak ili obustaviti postupke naturalizacije za sve koji skrnave zastavu SAD.

- Američka zastava je poseban simbol u našem nacionalnom životu koji bi trebalo da nas ujedini i predstavlja sve Amerikance bez obzira na porijeklo i način života. Skrnavljenje zastave je izuzetno uvredljivo i provokativno. To je čin prezira, neprijateljstva i nasilja prema našoj naciji - navodi se u Trampovoj izvršnoj naredbi.