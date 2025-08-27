Izraelski dronovi ubili šest sirijskih vojnika kod Damaska: Raste napetost uprkos pregovorima

U izraelskim napadima dronovima u okolini Damaska poginulo je šest sirijskih vojnika, objavila je državna televizija El Ekhbariya.

Istovremeno, Sirija i Izrael uz posredovanje SAD-a vode pregovore o smanjenju napetosti na jugu Sirije, pri čemu Damask traži sigurnosni dogovor koji bi mogao otvoriti put širim političkim pregovorima.

Sirijske vlasti u ponedjeljak su optužile Izrael da je poslao 60 vojnika na područje u blizini planine Hermon, tvrdeći da je time prekršen njihov suverenitet. Izraelska vojska odgovorila je da je riječ o rutinskoj operaciji na jugu Sirije, ali ne u Beit Jinu, regiji blizu libanske granice i planine Hermon.

Sirijsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je nove izraelske napade, nazvavši ih direktnom prijetnjom miru i sigurnosti u regiji. Izrael, s druge strane, svoje intervencije pravda sigurnosnim razlozima, posebno nakon pada Bašara al-Asada u decembru prošle godine, uz tvrdnju da je obavezan štititi druze manjinu na jugu Sirije.

U januaru je izraelski ministar odbrane Israel Kac izjavio da će izraelske trupe ostati na vrhu planine Hermon na neodređeno vrijeme.