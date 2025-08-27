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Kanandski premijer: Putin stalno postavlja nove uslove, odugovlači jer ga je strah

Kaže da je Zelenski spreman za sastanak na bilo kojoj neutralnoj lokaciji

Karni i Merc. Annegret Hilse/Pool Photo via AP

S. S.

27.8.2025

Kanadski premijer Mark Karni na zajedničkoj konferenciji za medije s njemačkim kancelarom Fridrihom Mercom poručio je da se predsjednik Rusije Vladimir Putin boji sastati s prvim čovjekom Ukrajine Volodimirom Zelenskim radi razgovora o uslovima za okončanje rata.

Kako prenosi Ukrinform, Karni je rekao da Putin stalno postavlja nove uslove i odugovlači stvari jer ga je strah tog sastanka. 

Karni ističe da je Zelenski spreman sastati se s Putinom na bilo kojem neutralnom teritoriju.

Premijer Kanade kaže da Zelenski ne očekuje da Putin dođe u Kijev niti da on sam putuje u Moskvu na takav sastanak. 

- Međutim, bilo koja neutralna lokacija bila bi prihvatljiva - poručio je Karni.

Dodao je da je ključno da saveznici Ukrajine nastave pružati podršku sve dok takav sastanak ne bude održan.

# VLADIMIR PUTIN
# MARK CARNEY
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