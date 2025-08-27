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DRUGI DAN DRAME

Ovo je muškarac koji je ubio dva policajca i trećeg ranio, pa pobjegao s djecom: Jutros ponovo odjekivali pucnji

Helikopter već satima nadlijeće područje oko kuće osumnjičenog

Dezi Frimen: Teoretičar zavjere. Platforma X

S. S.

27.8.2025

U Porepunkahu u Australiji jutros ponovo odjeknuli pucnji, gdje je jedan muškarac jučer ubio dva policajca i ranio jednog, prije nego što je pobjegao s djecom.

Prema izvještajima medija, čula su se tri hica u blizini kuće u kojoj se juče dogodio pokolj.

Helikopter već satima nadlijeće područje oko kuće osumnjičenog Dezija Frimena, koji sebe naziva „suverenim građaninom“.

Od juče je područje, koje se nalazi oko 300 kilometara od Melburna, u blokadi. Građani ne smiju izlaziti na ulice, škole i prodavnice su zatvorene, a svi nestrpljivo očekuju da ubica bude savladan.

Podsjetimo, Dezi je jučer, kako se sumnja, otvorio vatru na policajce koji su došli izvršiti pretres njegove kuće zbog navodnog seksualnog zlostavljanja.

U pucnjavi su ubijeni policajci starosti 59 i 35 godina, dok je treći teško ranjen, ali mu život nije u opasnosti.

Čovjek koji se predstavio kao najbolji prijatelj osumnjičenog tvrdi da je Dezi godinama bio „pod pritiskom vlasti“ jer je želio školovati svoju djecu kod kuće i odbijao ih vakcinisati.

# UBISTVO
# AUSTRALIJA
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