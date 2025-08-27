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BRZO MU STIGLA KAZNA

Ministar saobraćaja se pohvalio: Snimio kako vozi 225 kilometara na sat, sluša narodnjake i govor predsjendika

Videosnimkom sam se zapravo osudio, rekao je

Detalj iz snimka. Screenshot

S. S.

27.8.2025

Ministar saobraćaja Turske, Abdulkadir Uralolu, kažnjen je zbog prekoračenja brzine nakon što je na mreži X pod hashtagom #TurkeyAccelerates objavio video u kojem juri auto-putem dok u automobilu svira narodna muzika.

Video prikazuje ministra kako vozi auto-putem blizu Ankare, slušajući narodne pjesme i isečke govora predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana. Na snimcima, gdje se vidi brzinomer, pokazuje se da je vozio između 190 i 225 km/h, dok je ograničenje brzine na tom dijelu puta 135 km/h.

Nekoliko sati kasnije, Uralolu je objavio novi snimak i priznao da je kažnjen, ističući da je objavljivanjem prvog videa sam sebe doveo u problem. 

– Sjeo sam za volan kako bih provjerio auto-put Ankara-Nide i nenamjerno sam nakratko prekoračio ograničenje brzine. Videosnimkom sam se zapravo osudio - napisao je.

Opomena koju je objavio pokazuje da je vozio 225 km/h i dobio kaznu od 9.267 turskih lira (oko 190 evra). 

- Od sada ću biti puno oprezniji. Pridržavanje ograničenja brzine obavezno je za sve - poručio je nakon kazne.

# TURSKA
# ABDULKADIR URAROGLU
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