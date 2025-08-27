Ministar saobraćaja se pohvalio: Snimio kako vozi 225 kilometara na sat, sluša narodnjake i govor predsjendika

Ministar saobraćaja Turske, Abdulkadir Uralolu, kažnjen je zbog prekoračenja brzine nakon što je na mreži X pod hashtagom #TurkeyAccelerates objavio video u kojem juri auto-putem dok u automobilu svira narodna muzika.

Video prikazuje ministra kako vozi auto-putem blizu Ankare, slušajući narodne pjesme i isečke govora predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana. Na snimcima, gdje se vidi brzinomer, pokazuje se da je vozio između 190 i 225 km/h, dok je ograničenje brzine na tom dijelu puta 135 km/h.

Nekoliko sati kasnije, Uralolu je objavio novi snimak i priznao da je kažnjen, ističući da je objavljivanjem prvog videa sam sebe doveo u problem.

– Sjeo sam za volan kako bih provjerio auto-put Ankara-Nide i nenamjerno sam nakratko prekoračio ograničenje brzine. Videosnimkom sam se zapravo osudio - napisao je.

Opomena koju je objavio pokazuje da je vozio 225 km/h i dobio kaznu od 9.267 turskih lira (oko 190 evra).

- Od sada ću biti puno oprezniji. Pridržavanje ograničenja brzine obavezno je za sve - poručio je nakon kazne.