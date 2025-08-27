Vidljiva modrica na ruci Donalda Trampa izazvala nove kontroverze

Na fotografijama s južnokorejskim predsjednikom Li Dže Mjongom (Lee Jae‑Myungom) i tokom radnog dana u Ovalnom uredu, vidljiva modrica na desnoj ruci američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) ponovo je pokrenula raspravu o njegovom zdravstvenom stanju, uz nove pokušaje prekrivanja i službene dijagnoze.

Tramp je sjedeći za Resolute Deskom pokušavao prikriti modricu stavljanjem lijeve ruke preko desne, baš na mjesto gdje je uočena, prenosi The Daily Beast.

Ranije, na uvećanim fotografijama Trampa u kabinetu 22. avgusta vidjela se šminka na nadlanici desne ruke, kojom je modrica djelimično maskirana.

Bijela kuća je 17. jula objavila da je Trampu dijagnostikovana hronična venska insuficijencija (CVI), češće stanje vena, nakon što su primijećeni otok nogu i modrice na ruci. Glasnogovornica Karolin Livit (Karoline Leavitt) je tada rekla da je uzrok modrica učestalo rukovanje.

Ljekar Bijele kuće, Šon Barbabela (Sean Barbabella), ocijenio je da su modrice “u skladu s manjom iritacijom mekog tkiva od čestog rukovanja” i upotrebom aspirina za prevenciju kardiovaskularnih bolesti. Također je potvrdio da je stanje benigno i da je Tramp “u odličnom zdravlju”.

Uprkos službenim objašnjenjima, vidljiva modrica i tragovi šminke izazvali su dodatna pitanja i medijski interes, pri čemu su neki analitičari i javnost špekulisali o mogućim dubljim zdravstvenim problemima.