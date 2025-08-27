Novi sukobi: Ruska podmornica prijeti američkom nosaču aviona

Britanska Kraljevska ratna avijacija (RAF) i saveznici iz NATO-a podigli su specijalizirane avione za lov na podmornice u velikoj i hitnoj operaciji praćenja ruske podmornice koja, kako se sumnja, predstavlja prijetnju američkom nosaču aviona USS Gerald R. Ford u arktičkim vodama kod Norveške.

Odbrambeni izvori navode kako je riječ o "veoma neuobičajenom porastu aktivnosti", pri čemu je najmanje 27 aviona učestvovalo u potrazi, koja nije vježba već stvarna operacija.

Povećana aktivnost u arktičkim vodama

Operacija je pokrenuta u nedjelju, istovremeno dok USS Gerald R. Ford, najskuplji i najnapredniji nosač aviona na svijetu (vrijedan oko 11 milijardi funti), provodi vježbe s norveškom mornaricom.

RAF je iz baze Lossiemouth u Škotskoj poslao osam P-8A Poseidon aviona, dok je Norveška rasporedila dodatne letove iz baze Evenes. SAD su također angažovale avione s Islanda i Sicilije.

Poseidoni su opremljeni najnaprednijim sistemima za detekciju podmornica, uključujući sonarne plutače, torpeda i projektile. Njihova zadaća je osluškivanje podvodnih kretanja, a dio aviona je tokom misije isključio transpondere kako bi izbjegli otkrivanje.

Jedan britanski Poseidon je, prema podacima sa stranica za praćenje letova, satima patrolirao iznad Norveškog mora, oko 60 milja od Lofotskih otoka.

Angažovane i pomorske snage

Uz avione, HMS Somerset, fregata specijalizovana za protupodmorničko ratovanje, nalazi se u regiji, zajedno s NATO brodovima koji nadgledaju područje.

Britansko Ministarstvo odbrane potvrdilo je da je operacija u toku, ali nisu otkriveni operativni detalji.

"Avioni P-8 Poseidon kontinuirano učestvuju u operacijama, štiteći nacionalne interese i sigurnost saveznika", stoji u saopštenju.

Poruka Rusiji

Ryan Ramsay, bivši komandant britanskih podmornica, izjavio je da je cijela operacija "jasna demonstracija sile NATO-a".

"Ili su podmornicu već locirali i nadgledaju je, ili je još traže. U svakom slučaju, ovo je poruka Moskvi", kaže Ramsay.

Tom Sharpe, bivši komandant Kraljevske mornarice, dodao je:

"Ovo izgleda kao da su je našli i da je 'udaraju'. Poruka je jasna: ‘Vidimo vas’."

Geopolitički značaj GIUK Gapa

Norveško more dio je tzv. GIUK Gapa – strateški važne pomorske linije između Grenlanda, Islanda i Ujedinjenog Kraljevstva. Ova zona je ključna za kontrolu ruskih podmornica koje bi mogle pokušati neprimijećeno ući u Atlantski okean.

Zabrinutost raste zbog mogućnosti da bi ruske podmornice mogle ciljati podmorsku infrastrukturu, poput optičkih kablova i gasovoda.

Američki nosač kao ključna meta

USS Gerald R. Ford, koji je u službi od 2017. godine, nosi više od 75 letjelica, uključujući F/A-18 borbene avione i napredne izviđačke sisteme. Predstavlja plutajuću bazu za zračnu moć SAD-a i NATO-a. Njegov gubitak, čak i privremeni, bio bi ogroman udarac za savezničke snage i velika propagandna pobjeda za Kremlj.