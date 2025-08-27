Barselona Palestinu proglasila 11. gradskim distriktom: To je urađeno samo još za Sarajevo 1995. godine

Gradonačelnik Barselone Žaume Kolboni (Jaume Collboni) u utorak je najavio da će Gaza i drugi palestinski gradovi simbolično postati 11. gradski okrug Barselone, u cilju jačanja saradnje i solidarnosti. Ova odluka temelji se na prethodnom presedanu iz 1995. godine, kada je Sarajevo proglašeno počasnim gradskim okrugom Barselone.

Tehnički i budžetski entitet

Kolboni (Collboni) je predstavio plan tokom posjete Jordanu, ističući da će novi "okrug" biti tehnički i budžetski entitet unutar gradske administracije Barselone, koji će dopuniti postojećih 10 okruga. Biće odgovoran za koordinaciju svih projekata saradnje s palestinskim gradovima i UN-ovom agencijom za palestinske izbjeglice, UNRVA-om (UNRWA).

- Ovo više nije jednokratna saradnja s posjetama, već trajna struktura, osmišljena za korištenje stručnosti naših gradskih tehničara - rekao je Kolboni (Collboni), dodajući da bi slična struktura mogla biti osnovana i na palestinskoj teritoriji ili, ako to ne bude moguće, u Jordanu.

Fokus na urbano planiranje, zdravstvo i obrazovanje

Cilj projekta je uspostaviti timove općinskih radnika koji će raditi na urbanom razvoju, zdravstvu, obrazovanju i socijalnim uslugama. Stručnjaci iz Barselone će sarađivati direktno na terenu ili obučavati lokalne tehničare.

- Ne radi se samo o davanju konkretnih doprinosa, već o strukturiranju saradnje u srednjoročnom razdoblju. Moramo razmišljati o obnovi gradova, ali i o kvaliteti života izbjeglica - naglasio je Kolboni.

Planirano je da se novi 11. okrug uspostavi najkasnije do kraja 2025. godine, uz početni budžet od milion eura, koji uključuje već postojeća sredstva za humanitarnu pomoć. Među prioritetima su i projekti kojima bi palestinski gradovi postali pristupačniji osobama s invaliditetom.

- Predanost je do kraja - poručio je gradonačelnik Barselone.