U Turskoj pucali na svadbi: Metak ubio mladoženju

Mladoženja je preminuo od povreda zadobijenih u slavljeničkoj pucnjavi nakon svog vjenčanja na sjeveru Turske.

Dok su mladenci nakon ceremonije išli prema kući, mladoženja, 23-godišnji Ali K., ranjen je hicima koje je navodno ispalila rođakinja njegove supruge, izvijestila je državna agencija Anadolija.

Žena je privedena, a u njenom dvorištu pronađena su dva neregistrovana pištolja, navodi agencija. Tužilaštvo je otvorilo istragu o incidentu koji se dogodio u gradu Šebinkarahisar (Şebinkarahisar) u pokrajini Giresun.

Slavljenička pucnjava česta je pojava na svadbama u sjevernim dijelovima Turske. Prošle sedmice je jedan muškarac poginuo, a dvoje ljudi je ranjeno prije vjenčanja u sjeveroistočnoj pokrajini Trabzon.

Vjenčanje je otkazano, a dvije osobe, među kojima je bio i policajac, privedene su u vezi s incidentom, izvijestili su lokalni mediji.