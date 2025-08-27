Počela isporuka "Čelične kupole" Turskoj: Erdoan poručio da su na raspolaganju prijateljima

Odbrambeni div Aselsan u srijedu je isporučio desetine sistema i platformi koji će biti dio višeslojne arhitekture protuzračne odbrane Turske na velikom događaju na kojem su također postavljeni temelji nove tehnološke baze kompanije i otvoreni novi objekti.

Poznat kao "Čelična kupola", sistem se dugo razvijao kako bi pružio postupnu i integriranu zaštitu od prijetnji na malim, srednjim i velikim visinama putem platformi i vozila razvijenih kod kuće.

- Danas isporučujemo sisteme Sky Dome, koji se sastoje od ukupno 47 vozila i vrijedni su 460 miliona dolara, a koji će ulijevati povjerenje među saveznicima i ulijevati strah protivnicima - rekao je predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) na svečanosti u Aselsanovom kampusu u Ankari.

- Današnje isporuke najkonkretniji su dokaz da naša borba nije bila uzaludna - rekao je Erdoan, nazivajući Aselsan "srcem" turske odbrambene industrije.

Čelična kupola kruna je višegodišnjih ulaganja koja su pomogla Turskoj da se transformira iz nacije koja se uvelike oslanja na opremu iz inozemstva u onu u kojoj domaći sistemi zadovoljavaju gotovo sve potrebe odbrambene industrije.

Veliki dan

U najavi u ponedjeljak, Aselsan je rekao da će "veliki dan, 27. augusta", donijeti nove najave vezane uz Čeličnu kupolu, koja je već počela s radom sa svojim postojećim elementima kako bi zaštitila nacionalni zračni prostor.

Isporuke u srijedu uključivale su protuzračne odbrambene sisteme Hisar O 100 i Siper, radarske sisteme ALP 300-G i 100-G, sisteme za elektroničko ratovanje Puhu i Redet te vozila protuzračne odbrane kratkog dometa Korkut.

Projekt, pokrenut u august 2024., Erdoan opisuje kao "sistem sistema", koji integrira lokalno razvijene raketne baterije, radare, elektrooptičke senzore, komunikacijske module i centre za zapovijedanje i kontrolu.

Kao dio programa u srijedu, postavljeni su temelji za tehnološku bazu Oğulbey, za koju je Erdoğan rekao da će više nego udvostručiti Aselsanov masovni proizvodni kapacitet kroz ulaganje od 1,5 milijardi dolara.

- To označava najveće pojedinačno ulaganje u odbrambenu industriju ikada napravljeno u povijesti Turske - rekao je Erdoan.

Dodao je da će prvi objekt u kampusu biti pušten u rad sredinom sljedeće godine, iako nije precizirao kada se očekuje da će cijeli kompleks biti operativan.

Na svečanosti je također otvoreno 14 novih objekata, za koje je generalni direktor Aselsana Ahmet Akjol (Ahmet Akyol) rekao da će povećati kapacitet kompanije za 40 posto. Zapošljavat će oko 4000 ljudi.

Glavna tema

Čelna kupola jedna je od glavnih tema u Turskoj usred geopolitičkih napetosti, predvođenih izraelskom kontinuiranom genocidnom vojnom kampanjom u Gazi i napadima na Iran, Liban i konačno Siriju.

Turska je dugo govorila da će pojačati mjere zaštite svog zračnog prostora i kopnenih granica te da radi na izgradnji svoje odbrane, uključujući rakete dugog dometa.

U junu je Erdoaan rekao da će Turska podići vlastitu odbranu na takvu razinu da "nitko neće ni razmatrati" napad na nju.

- Nijedna zemlja koja ne razvije vlastiti radarski i sistem protuzračne odbrane ne može s povjerenjem gledati u budućnost suočena s trenutnim sigurnosnim izazovima, posebno u našoj regiji - naglasio je Erdoan.

Također je izjavio da Turska stavlja svoje odbrambene industrijske sisteme na raspolaganje svojim prijateljima i saveznicima, povećavajući svoju diplomatsku učinkovitost.

Godinama je Ankara izražavala frustracije zbog neuspjeha svojih zapadnih saveznika da pruže adekvatnu odbranu od raketnih prijetnji unatoč tome što je Turska članica NATO-a.

Osim Aselsana, poznatog po svojoj stručnosti u odbrambenoj elektronici, Čelična kupola uključuje i druge istaknute igrače poput Roketsana, proizvođača nevođenih raketa i vođenih raketa; TÜBITAK Institut za istraživanje i razvoj odbrambene industrije (SAGE); i Mašinska i hemijska industrija (MKE), koja proizvodi malo oružje, artiljeriju i municiju.