Evropska unija donijela šokantnu odluku: Evo šta će biti sa američkom robom

Evropska unija do kraja ove sedmice planira predložiti ukidanje svih carina na američku industrijsku robu, kako bi ispunila zahtjev predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa (Trumpa) i time otvorila put ka smanjenju američkih dažbina na evropski izvoz automobila.

Evropska komisija, koja vodi pregovore u ime EU, također planira omogućiti povoljnije carinske stope za dio američkih poljoprivrednih i ribljih proizvoda, prenosi Bloomberg.

Američka uvozna carina na evropske automobile i auto-dijelove trenutno iznosi čak 27,5 posto. Prema novom dogovoru, američke dažbine na većinu evropskih proizvoda smanjile bi se na 15 posto, ali to se ne bi odnosilo na automobile sve dok EU zvanično ne predloži ukidanje carina na industrijsku robu.

Ako Evropska unija to učini do kraja avgusta, nova tarifa na evropske automobile retroaktivno bi važila od 1. avgusta.

Automobili su jedan od ključnih evropskih izvoznih proizvoda na američkom tržištu. Samo Njemačka je u SAD 2024. godine izvezla automobile i auto-dijelove u vrijednosti od 34,9 milijardi dolara.

Kako bi ubrzala proceduru, Evropska komisija ovaj put neće provoditi klasičnu procjenu uticaja, već će prijedlog odmah uputiti u proceduru.

Zvaničnici u Briselu priznaju da ovakav dogovor više ide u korist SAD-u, ali smatraju da je sporazum važan za osiguranje stabilnosti i sigurnosti evropskih kompanija u narednom periodu.

Tramp je ranije zaprijetio uvođenjem novih carina protiv zemalja koje oporezuju digitalne usluge, iako nije precizirao hoće li među njima biti i Evropska unija. Već godinama kritikuje evropske propise koji pogađaju američke tehnološke gigante poput Googlea i Applea.