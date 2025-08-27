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ŠPANIJA

Video / Hiljade ljudi učestvuje, ali i gleda uživo "rat paradajzom"

Festival, koji se svake godine održava posljednje srijede u augustu, privukao je prošle godine oko 22.000 posjetilaca

Održava se posljednje srijede u avgustu. Screenshot/YouTube

E. A.

27.8.2025

U španskom gradu Bunolu danas se obilježava 80. godišnjica festivala La Tomatina, tradicionalne manifestacije tokom koje učesnici jedni druge gađaju paradajzom. Oko 120 tona paradajza, posebno uzgojenog za ovu priliku, dopremljeno je kamionima u grad.

Festival, koji se svake godine održava posljednje srijede u avgustu, privukao je prošle godine oko 22.000 posjetilaca. Porijeklo manifestacije datira iz 1945. godine, kada je, prema predaji, sukob među lokalnim tinejdžerima doveo do masovnog gađanja povrćem na gradskoj pijaci. Incident je tada završio intervencijom policije, ali je s vremenom prerastao u poznati festival.

Ovogodišnji događaj također su pratile brojne medijske kuće koje prenose atmosferu uživo, a među okupljenima su zabilježene i političke poruke, uključujući palestinsku zastavu koju su nosili pojedini učesnici.
# ŠPANIJA
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