Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OGLASIO SE I TRAMP

Masakr u Americi: Naoružani napadač upao u katoličku školu, ubijeno dvoje djece

Molimo se za sve učenike, roditelje, nastavnike i cijelu zajednicu katoličke škole, poručili su iz škole na društvenim mrežama

Napad predstavlja već četvrtu smrtonosnu pucnjavu u Mineapolisu. Reuters

E. A.

27.8.2025

U katoličkoj školi u Mineapolisu (Minneapolis) u srijedu poslijepodne došlo je do masovne pucnjave, potvrdio je guverner Minnesote (Minnesota) Tim Volc (Tim Walz). Prema posljednjim informacijama, žrtve napada su dvoje djece. Napadač je preminuo od prostrelne rane koju je sam sebi nanio, saopćili su predstavnici sigurnosnih službi.

Obližnja bolnica

Najmanje dvoje djece ubijeno je nakon što je naoružani napadač upao u katoličku školu u Mineapolisu (Minneapolis) i počeo pucati tokom mise, javlja agencija Reuters. Agencija navodi i da je najmanje 20 osoba povrijeđeno, dok je šestoro djece prebačeno u obližnju bolnicu.

- Molimo se za sve učenike, roditelje, nastavnike i cijelu zajednicu katoličke škole - poručili su iz škole na društvenim mrežama.

Institucija, osnovana 1923. godine, prima učenike od predškolskog uzrasta do osmog razreda. Djeca su u ponedjeljak započela novu školsku godinu. Pucnjava se dogodila tokom jedne od misa koje škola redovno organizuje u jutarnjim satima.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da je "u potpunosti informisan o tragičnoj pucnjavi" u Mineapolisu (Minneapolis).

- FBI je brzo stigao na mjesto događaja i prisutan je na terenu", napisao je Tramp (Trump) na svojoj društvenoj mreži Truth Social. "Bijela kuća će nastaviti pratiti ovu užasnu situaciju. Molim vas, pridružite mi se u molitvama za sve pogođene -  dodao je.

Smrtonosna pucnjava

Napad predstavlja već četvrtu smrtonosnu pucnjavu u Mineapolisu (Minneapolis) u manje od 24 sata, prenosi NBC Njuz (NBC News).

"Činilo se kao vječnost" – opisao je svjedok

Jedan od svjedoka izjavio je da je tokom nekoliko minuta čuo između 30 i 50 pucnjeva. "Znam kako zvuči pucnjava," rekao je, "i bio sam u šoku. Govorio sam sebi da to ne može biti pucnjava, bilo ih je previše."

Pucnjava je, prema njegovim riječima, trajala nekoliko minuta. "Tri do četiri minute za neprekidnu pucnjavu je jako dugo", zaključio je.

List Daily Mail prenio je izjavu jednog od roditelja da je napadač ispalio između 50 i 100 metaka.

# MASAKR
# PUCNJAVA
# AMERIKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.