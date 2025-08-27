Masakr u Americi: Naoružani napadač upao u katoličku školu, ubijeno dvoje djece

U katoličkoj školi u Mineapolisu (Minneapolis) u srijedu poslijepodne došlo je do masovne pucnjave, potvrdio je guverner Minnesote (Minnesota) Tim Volc (Tim Walz). Prema posljednjim informacijama, žrtve napada su dvoje djece. Napadač je preminuo od prostrelne rane koju je sam sebi nanio, saopćili su predstavnici sigurnosnih službi.

Obližnja bolnica

Najmanje dvoje djece ubijeno je nakon što je naoružani napadač upao u katoličku školu u Mineapolisu (Minneapolis) i počeo pucati tokom mise, javlja agencija Reuters. Agencija navodi i da je najmanje 20 osoba povrijeđeno, dok je šestoro djece prebačeno u obližnju bolnicu.

- Molimo se za sve učenike, roditelje, nastavnike i cijelu zajednicu katoličke škole - poručili su iz škole na društvenim mrežama.

Institucija, osnovana 1923. godine, prima učenike od predškolskog uzrasta do osmog razreda. Djeca su u ponedjeljak započela novu školsku godinu. Pucnjava se dogodila tokom jedne od misa koje škola redovno organizuje u jutarnjim satima.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da je "u potpunosti informisan o tragičnoj pucnjavi" u Mineapolisu (Minneapolis).

- FBI je brzo stigao na mjesto događaja i prisutan je na terenu", napisao je Tramp (Trump) na svojoj društvenoj mreži Truth Social. "Bijela kuća će nastaviti pratiti ovu užasnu situaciju. Molim vas, pridružite mi se u molitvama za sve pogođene - dodao je.

Smrtonosna pucnjava

Napad predstavlja već četvrtu smrtonosnu pucnjavu u Mineapolisu (Minneapolis) u manje od 24 sata, prenosi NBC Njuz (NBC News).

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