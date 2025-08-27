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DRŽAVA MINESOTA

Video / Detalji masakra u Americi: Ubijeno dvoje djece, ranjeno 17

Škola se nalazi u sklopu katoličke crkve Navještenja

Oglasio se i Tramp. Platforma X

E. A.

27.8.2025

U katoličkoj školi Navještenja (Annunciation) u Mineapolisu (Minneapolis), savezna država Minesota (Minnesota), u srijedu ujutro došlo je do masovne pucnjave tokom školske mise, potvrdila je policija.

Prema zvaničnim informacijama, ubijeno je dvoje djece, uzrasta osam i deset godina. Povrijeđeno je još 17 osoba, među kojima je 14 djece. Napadač je mrtav – počinio je samoubistvo na parkiralištu ispred škole.

Kako su naveli iz policije, muškarac je bio naoružan s tri različita komada oružja i pucao je kroz prozore na učenike i prisutne u crkvi tokom mise kojom je obilježen početak nove školske godine. Identitet napadača još nije potvrđen, ali se procjenjuje da je bio u ranim dvadesetim godinama. Nije poznato da li je ranije pohađao ovu školu.

Škola se nalazi u sklopu katoličke crkve Navještenja (Annunciation Catholic Church) i pohađaju je djeca od predškolskog uzrasta do osmog razreda.

Policija je brzo reagovala, a područje 54. ulice, između Harriet i Garfield avenije (Garfield Avenue), bilo je blokirano. Građanima je upućen apel da izbjegavaju zonu oko Lyndale i Nicollet avenije kako bi hitne službe mogle neometano djelovati. Na terenu su bile lokalne vlasti, FBI, kao i državna patrola.

Guverner Minesote Tim Volc (Tim Walz) izjavio je da je riječ o “strašnom činu nasilja” i zahvalio hitnim službama na brzoj intervenciji. Gradonačelnik Mineapolisa Džejkob Frej (Jacob Frey) aktivirao je sve raspoložive gradske resurse i poručio da "pomno prati razvoj situacije".

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) saopćio je da je "potpuno informisan" o događaju te da se FBI nalazi na mjestu pucnjave. Na društvenoj mreži Truth Social pozvao je građane da se mole za žrtve i njihove porodice.

Prema informacijama CBS News, napadač je bio obučen u crno i koristio je automatsku pušku. Motiv još nije poznat.

Konferencija za medije najavljena je za 11:30 po lokalnom vremenu, dok područje škole i dalje ostaje mjesto aktivne istrage.

# AMERIKA
# DONALD TRAMP
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