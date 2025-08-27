Situacija bi mogla eskalirati oko Grenlanda: Kopenhagen pozvao na razgovor najvišeg američkog diplomatu u zemlji

Ministar vanjskih poslova Danske Lars Leke Rasmusen (Lars Lokke Rasmussen) pozvao je na razgovor najvišeg američkog diplomatu u zemlji nakon što je nacionalna televizija izvijestila da su najmanje tri osobe povezane s bivšim američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Donald Trump) uključene u tajne operacije uticaja na Grenlandu.

Potkopavanje odnosa

Televizija DR navodi da ti pojedinci djeluju s ciljem potkopavanja odnosa između Grenlanda i Danske, pri čemu jedna osoba navodno pravi spisak Grenlanđana koji podržavaju Sjedinjene Američke Države, identifikuje protivnike Trampa i traži načine da se Danska predstavi negativno u američkim medijima. Dvojica drugih, prema navodima izvještaja, uspostavljaju kontakte s lokalnim političarima, privrednicima i građanima.

Operacija uticaja, kako je objašnjeno, predstavlja organizovan napor da se oblikuje javno mnijenje u cilju ostvarivanja određenih političkih, vojnih ili drugih interesa.

Ministar Rasmusen je istakao da Danska i dalje bilježi rast interesovanja stranih aktera za Grenland i njegov položaj unutar Kraljevine Danske. Dodao je da bi svaki pokušaj miješanja u unutrašnje poslove Danske bio neprihvatljiv, te da je u tom kontekstu naložio Ministarstvu da pozove američkog otpravnika poslova na razgovor.

Izmišljena neslaganja

Danska obavještajna agencija PET (Politiets Efterretningstjeneste) navela je da vjeruje kako je Grenland trenutno meta različitih oblika uticaja koji bi mogli dovesti do unutrašnjih podjela u društvu. To, prema njihovoj procjeni, uključuje iskorištavanje stvarnih ili izmišljenih neslaganja, kao i pojačavanje određenih političkih stavova koji se tiču odnosa između Grenlanda, Danske i SAD-a.

Iako nije poznato da li su pomenute osobe djelovale po nalogu neke institucije ili samostalno, televizija DR navodi da su njihove informacije zasnovane na osam izvora iz Danske, Grenlanda i SAD-a. Imena osoba nisu objavljena kako bi se zaštitili izvori.

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Kopenhagenu nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.