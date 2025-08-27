Ašing: Djeca u Gazi polako i bolno umiru od gladi

Voditeljica humanitarne grupe Save the Children u srijedu je u užasnim detaljima opisala sporu agoniju izgladnjele djece u Gazi, rekavši da su toliko slaba da čak ni ne plaču.

Obraćajući se sjednici Vijeća sigurnosti o izraelsko-palestinskom sukobu, predsjednica međunarodne humantarne organizacije Inger Ašing (Ashing) rekla je da glad, koju je UN prošle sedmice proglasio u Gazi, nije samo suhoparan tehnički izraz.

- Kada nema dovoljno hrane, djeca postaju akutno pothranjena, a zatim polako i bolno umiru. To je, jednostavno rečeno, ono što je glad - kazala je Ašing.

Nastavila je opisivati ​​što se događa kada djeca umiru od gladi tokom nekoliko sedmica, jer tijelo prvo troši vlastitu masnoću da bi preživjelo, a kada je nestane, doslovno troši samo sebe dok jede mišiće i vitalne organe.

- Ipak, naše su klinike skoro tihe. Sada djeca nemaju snage govoriti ili čak plakati u agoniji. Leže tamo, mršava, doslovno propadaju - kazala je Ašing.

Insistirala je na tome da su humanitarne grupe glasno upozoravale da dolazi glad, jer je Izrael sprečavao ulazak hrane i drugih osnovnih potrepština u Gazu tokom dvije godine rata izazvanog napadom Hamasa u loktobru 2023.

- Svako u ovoj prostoriji ima pravnu i moralnu odgovornost djelovati kako bi zaustavio ovaj zločin - izjavila je Ašing.

Ujedinjene nacije službeno su proglasile glad u Gazi u petak, okrivljavajući ono što su nazvali sistemskim ometanjem pomoći od strane Izraela tokom više od 22 mjeseca rata.

Program za praćenje gladi koji podržavaju UNi, pod nazivom Inicijativa za integriranu klasifikaciju faze sigurnosti hrane (IPC), saopćio je da glad pogađa 500.000 ljudi u guberniji Gaza, koja pokriva oko petinu palestinske teritorije, uključujući grad Gazu.

IPC predviđa da će se glad proširiti do kraja septembra i obuhvatiti oko dvije trećine Gaze, prenosi AFP.