Meloni: "Cinične autokratije" počele osporavati vrijednosti na kojima počivaju EU

Italijanska premijerka Đorđa Meloni (Giorgia Meloni) izjavila je u srijedu da Evropskoj uniji prijeti "geopolitička beznačajnost", kritikujući njenu sve slabiju sposobnost da odgovori na globalne izazove.

Govoreći u Riminiju, na sjeveroistoku Italije, Meloni je istakla da EU nije u stanju efikasno da odgovori na konkurentske izazove iz Kine i Sjedinjenih Američkih Država, što je, kako tvrdi, rezultat dubljih strukturnih slabosti evropskog sistema.

Njene ocjene poklapaju se s ranijim upozorenjima bivšeg italijanskog premijera i nekadašnjeg predsjednika Evropske centralne banke Marija Dragija (Mario Draghi), koji je takođe isticao nedostatke Evropske unije u oblasti geopolitike i ekonomije.

U govoru koji je trajao 40 minuta, Meloni je naglasila da su "cinične autokratije" počele osporavati vrijednosti na kojima počivaju EU i demokratija, te pozvala Uniju da "ponovo pronađe svoju dušu i korijene".

Meloni, liderka krajnje desne stranke Braća Italije, na čelu je italijanske vlade od oktobra 2022. godine.