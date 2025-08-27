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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp oštro o Džordžu Sorošu i njegovom sinu: "Trebaju biti optuženi zbog organizovanja nasilnih protesta"

Zakon o RICO-u obično se koristi za gonjenje organizovanog kriminala, kao što su iznude, ilegalno klađenje i lihvarstvo

AP

E. A.

27.8.2025

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da bi filantrop Džordž Soroš (George Soros) i njegov sin Aleksandar (Alexander Soros) trebalo da budu optuženi prema saveznom Zakonu o reketiranju (RICO) zbog, kako tvrdi, njihove podrške "nasilnim protestima" širom Sjedinjenih Američkih Država.

– Džordž Soroš i njegov divni sin, radikalna ljevica, trebali bi biti optuženi prema Zakonu o RICO-u zbog njihove podrške nasilnim protestima i mnogo čemu drugom – napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Zakon o RICO-u obično se koristi za gonjenje organizovanog kriminala, kao što su iznude, ilegalno klađenje i lihvarstvo, a predviđa ozbiljne zatvorske kazne.

U svojoj objavi Tramp je još dodao da su Soroš "i njegova grupa psihopata nanijeli veliku štetu našoj zemlji" i izdao direktno upozorenje: "Budite oprezni, pratimo vas."

Trampovi protivnici ocjenjuju da on sve više koristi svoju funkciju za targetiranje političkih protivnika i ličnih neprijatelja.

Džordž Soroš, 95-godišnji preživjeli Holokausta rođen u Mađarskoj, dugogodišnji je kritičar autoritarnih režima i poznat je po svojoj filantropskoj mreži Fondacija Otvorenog društva, koja finansira organizacije širom svijeta, od promocije ljudskih prava i demokratije do liberalnih reformi javne politike.

Od 2023. godine filantropske aktivnosti preuzeo je njegov sin Aleksandar Soroš, koji je postao novi predsjednik fondacije.

# GEORGE SOROS
# DONLAD TRAMP
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