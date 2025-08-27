Tramp oštro o Džordžu Sorošu i njegovom sinu: "Trebaju biti optuženi zbog organizovanja nasilnih protesta"

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da bi filantrop Džordž Soroš (George Soros) i njegov sin Aleksandar (Alexander Soros) trebalo da budu optuženi prema saveznom Zakonu o reketiranju (RICO) zbog, kako tvrdi, njihove podrške "nasilnim protestima" širom Sjedinjenih Američkih Država.

– Džordž Soroš i njegov divni sin, radikalna ljevica, trebali bi biti optuženi prema Zakonu o RICO-u zbog njihove podrške nasilnim protestima i mnogo čemu drugom – napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Zakon o RICO-u obično se koristi za gonjenje organizovanog kriminala, kao što su iznude, ilegalno klađenje i lihvarstvo, a predviđa ozbiljne zatvorske kazne.

U svojoj objavi Tramp je još dodao da su Soroš "i njegova grupa psihopata nanijeli veliku štetu našoj zemlji" i izdao direktno upozorenje: "Budite oprezni, pratimo vas."