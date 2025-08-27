Video / Skoro milion ljudi pogledalo snimak "Orbanove palače"

Videosnimak koji prikazuje navodno imanje oca mađarskog premijera Viktora Orbana (Viktor Orbán) pregledan je gotovo milion puta na Facebooku, nakon što ga je objavio Akoš Hadaži (Ákos Hadházy), nezavisni zastupnik poznat po borbi protiv korupcije.

Na snimku se vidi uređeni vrt, bazen i prostrana blagovaona, što, prema riječima Hadažija, pokazuje da se ne radi o skromnoj poljoprivrednoj farmi, kako to tvrdi porodica Orban, već o luksuznoj “palači”.

Hadaži je izjavio da je imanje snimio prošle sedmice, kada se, kako kaže, samoinicijativno "pozvao" na posjed. S druge strane, ministar vanjskih poslova Peter Sijarto (Péter Szijjártó) optužio je zastupnika za nezakonit upad na privatni posjed.

– Nisam prekršio zakon niti narušio privatnost. Orban je ranije sam rekao da je riječ o nedovršenoj farmi, a ne o privatnoj rezidenciji – poručio je Hadaži.

Orban tvrdi da nema veze s imanjem

Sporna vila Hatvanpuszta nalazi se u blizini Felčuta (Felcsút), Orbanovog rodnog mjesta, oko 34 kilometra zapadno od Budimpešte. Mediji godinama spekulišu da premijer koristi ovo imanje kao privatno utočište, iako on poriče vlasništvo.