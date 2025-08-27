Tramp traži rješenje za Gazu: Bler i Kušner u centru tajnih pregovora

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) okupio je u srijedu u Bijeloj kući neobičan dvojac – bivšeg britanskog premijera Toni Bler (Tony Blair) i svog zeta i bivšeg bliskoistočnog izaslanika Džared Kušner (Jared Kushner) – kako bi razgovarali o ratu u Gazi i mogućim scenarijima nakon rata, potvrdio je visoki zvaničnik administracije za Reuters.

Na sastanku su, osim Trampa i ključnih ljudi iz Bijele kuće, učestvovali i Bler i Kušner, a razgovaralo se o nizu tema: povećanju dostave humanitarne pomoći, krizi s taocima, planovima za “dan poslije” rata te mogućem uređenju Gaze bez vlasti Hamasa.

Politički razgovor

Zvaničnik je sastanak opisao kao "običan politički razgovor", ali je jasno da učesnici šalju poruku kako Trampova administracija želi oblikovati plan za Gazu nakon sukoba – sukoba koji već ulazi u treću godinu i ima katastrofalne posljedice po civilno stanovništvo. Prema dostupnim podacima, poginulo je više od 62.000 Palestinaca, dok slike izgladnjele djece i razorene enklave i dalje potresaju svijet.

Specijalni izaslanik Bijele kuće Stiv Vitkof (Steve Witkoff) ranije je najavio sastanak gostujući na Fox Newsu, ističući da administracija radi na “robusnom i dobronamjernom planu” koji, kako tvrdi, odražava Trampove "humanitarne motive".

Tramp je još tokom prošlogodišnje kampanje obećao da će brzo okončati rat u Gazi. Njegov mandat je započeo dvomjesečnim prekidom vatre, koji je prekinut izraelskim udarima u martu ove godine, pri čemu je poginulo oko 400 Palestinaca. Ipak, rješenje i dalje izmiče, a izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) suočava se s rastućim pritiscima u zemlji da pristane na primirje i razmjenu talaca.

Uređenje Gaze

Prema američkim i izraelskim izvorima, Bler i Kušner već mjesecima sarađuju sa Vitkofom na nacrtima za postratno uređenje Gaze. Bler je ranije tokom ljeta boravio u Vašingtonu (Washington) gdje je razgovarao s Trampom, a zatim i s palestinskim predsjednikom Mahmud Abas (Mahmoud Abbas), dok je Kušner početkom mjeseca bio u Izraelu i sastao se s Netanjahuom. Bler, koji održava bliske kontakte s izraelskim premijerom i njegovim savjetnikom Ron Dermer (Ron Dermer), bio je uključen i u ranije mirovne planove tokom administracije Džozefa Bajdena (Joseph Biden).

Izvori navode da bi jedan od ciljeva mogao biti političko-sigurnosni aranžman koji bi eliminisao Hamas iz vlasti, a istovremeno omogućio obnovu razorene Gaze. Međutim, stručnjaci smatraju da je to gotovo nemoguća misija s obzirom na to da je Gaza doslovno sravnjena sa zemljom.

Zvaničnici iz administracije tvrde da Tramp insistira na povećanju isporuke hrane i medicinskih sredstava. “Njegove instrukcije su jasne: riješite ovo”, rekao je jedan američki dužnosnik.

Velika ofanziva

U isto vrijeme, Netanjahu je odobrio novu veliku ofanzivu na Gazu, uključujući zauzimanje Gaze City, koja bi mogla potrajati mjesecima i izazvati nove civilne žrtve i pogoršanje humanitarne krize. Tramp nije protiv te operacije i pružio je političko pokriće izraelskom premijeru, iako je naglasio da rat treba što prije okončati kako bi Sjedinjene Države mogle preuzeti ulogu u obnovi i pomoći.

Bijela kuća za sada ne daje dodatne detalje o sastanku s Blerom i Kušnerom, a njih dvojica nisu odgovarali na upite medija. Ipak, poruka je jasna – Tramp pokušava izgraditi okvir u kojem bi mirovni plan za Gazu mogao predstaviti kao vlastiti diplomatski uspjeh.