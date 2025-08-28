SAD u UN-u: Izvještaj o gladi u Gazi ne prolazi test ni po jednom kriteriju

Sve članice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda osim Sjedinjenih Američkih Država danas su izjavile da je glad u Gazi „kriza uzrokovana ljudskim djelovanjem” i upozorile da je korištenje gladi kao ratnog oružja zabranjeno prema međunarodnom humanitarnom pravu.

Zajednička izjava

U zajedničkoj izjavi, 14 članica Vijeća sigurnosti pozvalo je na trenutni, bezuvjetni i trajni prekid vatre, oslobađanje svih talaca koje drže Hamas i druge oružane grupe, značajan porast humanitarne pomoći širom Gaze te da Izrael odmah i bezuvjetno ukine sva ograničenja na dostavu pomoći.

- Glad u Gazi mora se odmah zaustaviti. Vrijeme je ključno. Humanitarnu krizu treba riješiti bez odgode, a Izrael mora promijeniti smjer - navedeno je u izjavi.

SAD i Izrael protiv izvještaja o gladi

Prema nalazima Sustava za integriranu klasifikaciju faza sigurnosti hrane (IPC), Grad Gaza i okolna područja službeno pate od gladi, a postoji velika vjerovatnoća da će se ona širiti.

Međutim, Izrael je zatražio da se izvještaj povuče, tvrdeći da su nalazi netačni i pristrasni.

Na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a, vršiteljica dužnosti američke ambasadorice pri UN-u, Doroti Ši (Dorothy Shea), osporila je kredibilitet izvještaja IPC-a, navodeći da on „ne prolazi test nijednog standarda“.

- Svi prepoznajemo da je glad stvaran problem u Gazi i da postoje značajne humanitarne potrebe koje se moraju zadovoljiti. Rješavanje tih potreba prioritet je za Sjedinjene Države - izjavila je Ši u obraćanju Vijeću.