Predsjednika Argentine i njegovu sestru kamenovali: Došao da vodi kampanju u jeku korupcijske afere

Predsjednik Argentine Havijer Milei napadnut je tokom protesta izazvanih korupcijskim skandalom, kada su demonstranti kamenovali njegovu kolonu vozila.

Iako se incident dogodio dok je desničar Milei, u okviru kampanje za međuizbore u oktobru, pozdravljao pristalice u gradu Lomas de Zamora, on nije zadobio povrede jer ga je osiguranje odmah evakuisalo.

Automobil u kojem su se nalazili on, njegova sestra Karina Milei i drugi zvaničnici brzo je napustio mjesto sukoba, dok su okupljeni bacali kamenje, boce i biljke.

Nemiri su izbili zbog navodne korupcije u javnoj agenciji za invaliditet, u koju je umiješana upravo Mileijeva sestra. Jedan od učesnika protesta, penzioner Ramon, izjavio je – Milei je došao da provocira.

Predsjednik je u srijedu prokomentarisao aferu, naglasivši da će odgovarati oni koji su, kako tvrdi, iznijeli lažne optužbe.