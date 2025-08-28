Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

LOMAS DE ZAMORA

Predsjednika Argentine i njegovu sestru kamenovali: Došao da vodi kampanju u jeku korupcijske afere

Automobil u kojem su se nalazili on, njegova sestra Karina Milei i drugi zvaničnici brzo je napustio mjesto sukoba, dok su okupljeni bacali kamenje, boce i biljke

Milei sa sestrom. AP

S. S.

28.8.2025

Predsjednik Argentine Havijer Milei napadnut je tokom protesta izazvanih korupcijskim skandalom, kada su demonstranti kamenovali njegovu kolonu vozila.

Iako se incident dogodio dok je desničar Milei, u okviru kampanje za međuizbore u oktobru, pozdravljao pristalice u gradu Lomas de Zamora, on nije zadobio povrede jer ga je osiguranje odmah evakuisalo. 

Automobil u kojem su se nalazili on, njegova sestra Karina Milei i drugi zvaničnici brzo je napustio mjesto sukoba, dok su okupljeni bacali kamenje, boce i biljke.

Nemiri su izbili zbog navodne korupcije u javnoj agenciji za invaliditet, u koju je umiješana upravo Mileijeva sestra. Jedan od učesnika protesta, penzioner Ramon, izjavio je – Milei je došao da provocira. 

Predsjednik je u srijedu prokomentarisao aferu, naglasivši da će odgovarati oni koji su, kako tvrdi, iznijeli lažne optužbe.

# ARGENTINA
# JAVIER MILEI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.