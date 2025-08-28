Zločin u školi u Mineapolisu okvalifikovan kao zločin iz mržnje prema katolicima

U pucnjavi u katoličkoj školi u Mineapolisu ubijeno je dvoje djece, a još 17 je ranjeno. FBI je saopćio da se slučaj istražuje kao čin domaćeg terorizma i zločin iz mržnje usmjeren protiv katolika.

Djeca, stara 8 i 10 godina, stradala su kada je napadač u srijedu ujutro pucao kroz prozore crkve dok su djeca prisustvovala misi. Napadač, 23-godišnji Robin Vestman, nakon toga je izvršio samoubistvo.

Papa Lav XIV, prvi američki papa, izrazio je duboku žalost povodom napada, dok je šef policije Brajan Ohara izjavio da je riječ o namjernom i krajnje okrutnom činu nasilja nad djecom i vjernicima.

Vlasti još nisu saopćile mogući motiv, ali je potvrđeno da je napadač koristio tri vrste oružja – pušku, sačmaricu i pištolj, a pronađena je i dimna bomba. Istražuje se da li je pucao i iznutra, s obzirom na to da unutar crkve nisu pronađene čahure.