Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

KVALIFIKACIJA FBI-A

Zločin u školi u Mineapolisu okvalifikovan kao zločin iz mržnje prema katolicima

Napadač, 23-godišnji Robin Vestman, nakon toga je izvršio samoubistvo

Mineapolis okovan tugom. AP

S. S.

28.8.2025

U pucnjavi u katoličkoj školi u Mineapolisu ubijeno je dvoje djece, a još 17 je ranjeno. FBI je saopćio da se slučaj istražuje kao čin domaćeg terorizma i zločin iz mržnje usmjeren protiv katolika.

Djeca, stara 8 i 10 godina, stradala su kada je napadač u srijedu ujutro pucao kroz prozore crkve dok su djeca prisustvovala misi. Napadač, 23-godišnji Robin Vestman, nakon toga je izvršio samoubistvo.

Papa Lav XIV, prvi američki papa, izrazio je duboku žalost povodom napada, dok je šef policije Brajan Ohara izjavio da je riječ o namjernom i krajnje okrutnom činu nasilja nad djecom i vjernicima.

Vlasti još nisu saopćile mogući motiv, ali je potvrđeno da je napadač koristio tri vrste oružja – pušku, sačmaricu i pištolj, a pronađena je i dimna bomba. Istražuje se da li je pucao i iznutra, s obzirom na to da unutar crkve nisu pronađene čahure.

# MINNEAPOLIS
# SAD
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.