Ovo je strašno: Padao grad veličine teniske loptice, uništio bašte i usjeve

Kiša i poplave izazvale su haos u zemljama zapadne Evrope. Dok su u Španiji ulice izgledale kao rijeke, u Francuskoj je nevrijeme praćeno gradom nanijelo veliku štetu.

Nekoliko dijelova Španije pogodilo je nevrijeme s jakim gradom. U Aragonu su mještani bili šokirani snagom poplava jer su se ulice pretvorile u bujice. U gradu Bardalluru, u provinciji Zaragoza, voda je nosila sve pred sobom nakon snažne oluje. Stanovnici sada strahuju od uništenih usjeva, a narandžasto upozorenje ostaje na snazi u gotovo cijelom regionu.

Slična situacija zadesila je i Francusku. Grad veličine teniske loptice prouzrokovao je ozbiljnu štetu u baštama i dvorištima. U departmanu Sona i Loara grad prečnika tri do četiri centimetra pratio je narandžasti stepen upozorenja zbog jakih oluja. Još 24 departmana stavljena su pod isto upozorenje zbog grmljavine, iako će Sona i Loara već narednog dana biti vraćena na žuti stepen.

Velika olujna ćelija kretala se kroz više gradova, među njima Paling i Paray-le-Monial, pa sve do regiona Brion. U selima Charolles i Oudry građani su dijelili slike na društvenim mrežama nakon što ih je pogodio grad prečnika tri do četiri centimetra. Uvečer je obilna kiša pala i u Monsols-le-Min.

Vlasti su upozorile da se mogu očekivati i druge jake pojave – udari vjetra do 80 km/h, a ponegdje i do 100 km/h, kao i manji do srednji grad. Meteorolozi su izdali i crveno upozorenje zbog obilnih padavina u sjevernoj Italiji i Švicarskoj.