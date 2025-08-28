Trampova administracija planira skratiti trajanje viza studentima i medijskim radnicima

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa planira skratiti trajanje viza za studente, posjetitelje na kulturnim razmjenama i medijske radnike, navodi se u prijedlogu vladine regulative, što je dio šire akcije protiv legalne imigracije.

Donald Tramp je pokrenuo opsežnu kampanju protiv imigracije nakon stupanja na dužnost u januaru. Najnovija mjera stvorila bi nove prepreke za studente iz inozemstva, radnike na razmjenama i strane novinare, koji bi morali podnositi zahtjev za produženje boravka u SAD-u umjesto da zadrže fleksibilniji legalni status, piše Rojters.

Fiksni period trajanja

Prijedlog regulative predviđa fiksni period trajanja F viza za međunarodne studente, J vize koje omogućavaju posjetiteljima na kulturnim razmjenama rad u SAD-u, i I vize za medijke uposlenike. Trenutno se te vize izdaju za trajanje programa ili zaposlenja u SAD-u.

Prema podacima američke vlade, 2024. godine u SAD-u je bilo oko 1,6 miliona međunarodnih studenata s F vizama. SAD je u fiskalnoj 2024. godini, koja je počela 1. oktobra 2023., odobrio vize za oko 355.000 učesnika razmjena i 13.000 medijske radnike.

Period važenja viza za studente i učesnike razmjena neće biti duži od četiri godine, navodi se u prijedlogu. Viza za novinare, koja trenutno može trajati godinama, bila bi ograničena na 240 dana, odnosno u slučaju kineskih državljana na 90 dana. Vlasnici viza mogli bi podnositi zahtjeve za produženje, navodi se u prijedlogu.

Legalna imigracija

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova, upitano o predloženom novom pravilu za kineske novinare, izjavilo je da se protivi "diskriminatornim praksama koje SAD primjenjuju prema određenim državama".

Trampova administracija navodi u prijedlogu da je promjena potrebna kako bi se bolje "pratili i nadzirali" vlasnici viza dok su u Sjedinjenim Državama.

NAFSA, nevladina organizacija koja zastupa međunarodne edukatore na više od 4.300 institucija širom svijeta, tada se protivila prijedlogu iz 2020. i pozvala administraciju da ga povuče. Administracija tadašnjeg predsjednika Joea Bidena povukla ga je 2021. godine.

Ova sadašnja je pojačala nadzor nad legalnom imigracijom, uključujući ukidanje studentskih viza i zelenih kartona studentima univerziteta zbog njihovih ideoloških stavova, te ukidanje legalnog statusa stotinama hiljada migranata, navodi Reuters.