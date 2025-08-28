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OPSEŽNA KAMPANJA

Trampova administracija planira skratiti trajanje viza studentima i medijskim radnicima

Najnovija mjera stvorila bi nove prepreke za studente iz inozemstva

Donald Tramp je pokrenuo opsežnu kampanju protiv imigracije. Fena

FENA

28.8.2025

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa planira skratiti trajanje viza za studente, posjetitelje na kulturnim razmjenama i medijske radnike, navodi se u prijedlogu vladine regulative, što je dio šire akcije protiv legalne imigracije.

Donald Tramp je pokrenuo opsežnu kampanju protiv imigracije nakon stupanja na dužnost u januaru. Najnovija mjera stvorila bi nove prepreke za studente iz inozemstva, radnike na razmjenama i strane novinare, koji bi morali podnositi zahtjev za produženje boravka u SAD-u umjesto da zadrže fleksibilniji legalni status, piše Rojters.

Fiksni period trajanja

Prijedlog regulative predviđa fiksni period trajanja F viza za međunarodne studente, J vize koje omogućavaju posjetiteljima na kulturnim razmjenama rad u SAD-u, i I vize za medijke uposlenike. Trenutno se te vize izdaju za trajanje programa ili zaposlenja u SAD-u.

Prema podacima američke vlade, 2024. godine u SAD-u je bilo oko 1,6 miliona međunarodnih studenata s F vizama. SAD je u fiskalnoj 2024. godini, koja je počela 1. oktobra 2023., odobrio vize za oko 355.000 učesnika razmjena i 13.000 medijske radnike.

Period važenja viza za studente i učesnike razmjena neće biti duži od četiri godine, navodi se u prijedlogu. Viza za novinare, koja trenutno može trajati godinama, bila bi ograničena na 240 dana, odnosno u slučaju kineskih državljana na 90 dana. Vlasnici viza mogli bi podnositi zahtjeve za produženje, navodi se u prijedlogu.

Legalna imigracija

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova, upitano o predloženom novom pravilu za kineske novinare, izjavilo je da se protivi "diskriminatornim praksama koje SAD primjenjuju prema određenim državama".

Trampova administracija navodi u prijedlogu da je promjena potrebna kako bi se bolje "pratili i nadzirali" vlasnici viza dok su u Sjedinjenim Državama.

NAFSA, nevladina organizacija koja zastupa međunarodne edukatore na više od 4.300 institucija širom svijeta, tada se protivila prijedlogu iz 2020. i pozvala administraciju da ga povuče. Administracija tadašnjeg predsjednika Joea Bidena povukla ga je 2021. godine.

Ova sadašnja je pojačala nadzor nad legalnom imigracijom, uključujući ukidanje studentskih viza i zelenih kartona studentima univerziteta zbog njihovih ideoloških stavova, te ukidanje legalnog statusa stotinama hiljada migranata, navodi Reuters.

# VIZA
# SAD
# DONALD TRUMP
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