Čelnica WFP: Pomoć za Gazu daleko od dovoljne da spriječi glad

Više pomoći u hrani stiže u Gazu, ali to je još uvijek daleko od dovoljnog da spriječi široko rasprostranjenu glad, izjavila je u četvrtak za Rojters voditeljica Svjetskog programa za hranu (WFP).

- Dobijamo malo više hrane. Krećemo se u pravom smjeru, ali to nije ni približno dovoljno da učinimo ono što trebamo kako bismo osigurali da ljudi nisu pothranjeni i da ne gladuju - izjavila je izvršna direktorica WFP Sindi Mekejn (Cindy McCain) za Rojters u intervjuu putem video veze iz Jerusalema.

Mekejn je kazala da WFP sada može dostaviti stotinjak kamiona pomoći dnevno u Gazu, ali ta je brojka i dalje daleko manja od 6.00 kamiona koji su svakodnevno ulazili tokom primirja.

Stanje gladi

COGAT, ogranak izraelske vojske koji nadzire protok pomoći u enklavu, nije bio odmah dostupan za komentar izjava Mekejn.

U izvještaju koji je u petak objavio globalni nadzornik gladi, Integrirana klasifikacija faza sigurnosti hrane (IPC), navodi da se otprilike 514.000 ljudi - gotovo četvrtina stanovništva Gaze - trenutno suočava sa stanjem gladi u gradu Gazi i okolnim područjima.

Izrael je više puta odbacio takve nalaze kao lažne i pristrasne u korist palestinske grupe Hamas, protiv koje se bori u skoro dvogodišnjem ratu.

Mekejn, koja je ove sedmice posjetila Deir al Balah i Kan Jonis (Khan Younis) - uključujući kliniku za podršku djeci i trudnicama i dojiljama - istaknula je kontinuirane poteškoće u pružanju pomoći ranjivom stanovništvu duboko u Gazi.

- Ono što smo vidjeli bilo je potpuno razaranje. U osnovi je sravnjeno sa zemljom, a vidjeli smo ljude koji su vrlo ozbiljno gladni i pothranjeni - izjavila je Mekejn.

- To je dokazalo moju poentu da moramo biti u mogućnosti duboko ući u to (Gazu) kako bismo mogli osigurati da dosljedno imaju ono što im je potrebno - kazala je.

Nesmetan pristup

Dodala je da je skromno poboljšanje u dostavi komercijalne hrane i potrepština u Gazu pomoglo padu cijena, ali je rekla da većina ljudi još ne može sebi priuštiti hranu.

Mekejn je kazala kako se nada da će WFP imati bolji pristup Gazi nakon sastanka u srijedu s načelnikom generalštaba izraelske vojske, general-pukovnikom Ejalom Zamirom (Eyalom Zamirom), tokom koga je insistirala na nesmetanom pristupu, sigurnijim rutama i garancijama da kamioni neće imati dugih zastoja nakon što im se odobri prolaz.

U vojnom saopćenju navodi se da je Zamir naglasio predanost Izraela sprječavanju gladi i omogućavanju da humanitarna pomoć stigne do stanovnika Gaze.