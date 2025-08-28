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NAKON NAPADA NA KIJEV

Peskov: Rusija je još zainteresirana za nastavak mirovnih pregovora o Ukrajini

Rusija je i dalje zainteresirana za nastavak pregovaračkog procesa kako bi postigla svoje ciljeve političkim i diplomatskim sredstvima, izjavio je

Peskov: Rusija je još zainteresirana za nastavak mirovnih pregovora. Anadolija

FENA

28.8.2025

Kremlj je u četvrtak obavio da je i dalje zainteresiran za nastavak mirovnih pregovora o Ukrajini uprkos velikom i smrtonosnom ruskom noćnom napadu na Kijev.

Ukrajinski zvaničnici saopćili su da je u napadu na ukrajinski glavni grad ubijeno najmanje 15 ljudi, uključujući četvero djece, za koji je predsjednik Volodimir Zelenski naveo da je odgovor Moskve na diplomatske napore za okončanje rata.

Na pitanje postoji li kontradikcija između izražene želje Moskve za napredovanjem u mirovnim pregovorima i napada, portparol Kremlja Dmitrij Peskov kazao je novinarima da se obje strane nastavljaju međusobno napadati, ali da je Rusija i dalje zainteresirana za postizanje svojih ciljeva diplomatskim putem.

Ruske snage nastavljaju ciljati ukrajinsku vojnu i vojno povezanu infrastrukturu, saopćio je.

Peskov je više puta kazao da Rusija ne cilja namjerno civile.

Rekao je da Ukrajina nastavlja i vlastite napade na rusku infrastrukturu, uključujući i civilnu infrastrukturu.

- Specijalna vojna operacija se nastavlja. Možete vidjeti da se napadi kijevskog režima na rusku infrastrukturu, često na rusku civilnu infrastrukturu, također nastavljaju. Ruske oružane snage također izvršavaju svoje zadatke. Kao što je navedeno, nastavljaju napadati vojnu i vojno povezanu infrastrukturu - kazao je.

- Napadi su uspješni, ciljevi se uništavaju, a specijalna vojna operacija se nastavlja. Istovremeno, Rusija je i dalje zainteresirana za nastavak pregovaračkog procesa kako bi postigla svoje ciljeve političkim i diplomatskim sredstvima – izjavio je portparol Kremlja, prenosi Reuters.

# KREMLJ
# RUSIJA
# UKRAJINA
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