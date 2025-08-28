Tajani: Ruski rat protiv Ukrajine neće se završiti u ovoj godini

Ruska agresija na Ukrajinu vjerovatno neće završiti ove godine, izjavio je u četvrtak italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani.

- Rat neće završiti čim neki ljudi govore i vjeruju u njega. Ne želim biti pesimist, ali ne mislim da može biti rješenja prije kraja godine - kazao je nakon sastanka vlade u Rimu.

Tajani je također rekao da "ako Rusija ovako nastavi, jasno je da će morati biti novih sankcija".

Najmanje 18 ljudi, među kojima četvero djece, ubijeno je u četvrtak u Kijevu u ruskim raketnim i napadima dronovima koji su također oštetili misiju Evropske unije i urede Britanskog vijeća u glavnom gradu Ukrajine, prenosi Reuters.