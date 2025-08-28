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SIGURNOST NEBA

NATO-ovi F-35 presreli ruski avion iznad Baltika

Italijanski borbeni avioni poletjeli iz baze u Estoniji u sklopu misije Air Policing

NATO-ovi F-35 presreli ruski avion. Screenshot/Platforma X

A. H. K.

28.8.2025

Dva italijanska F-35, raspoređena u sklopu NATO-ove misije nadzora zračnog prostora Baltika, poletjela su iz baze Ämari u Estoniji kako bi presrela ruski vojni avion. Radi se o tzv. scrambleu, odnosno hitnom presretanju, koje je pokazalo spremnost NATO-a da štiti svoje članice na istočnom krilu, navedeno je u saopćenju savezničkog zapovjedništva.

Ovakve intervencije postale su redovna praksa unutar misije Air Policing, koju Savez provodi već dvije decenije kako bi garantovao sigurnost članica koje nemaju vlastite borbene avione.

Ranije 11. avgusta italijanski F-35 morali su reagovati na sličan način. Tada je, tokom rutinske vježbe, NATO-ov centar za operacije iz Njemačke naredio hitnu intervenciju zbog neidentifikovane letjelice u međunarodnom zračnom prostoru iznad Baltika.

NATO-ova misija Air Policing pokrenuta je još 2004. godine s ciljem stalne zaštite zračnog prostora saveznika, posebno Estonije, Latvije i Litve koje nemaju vlastite borbene avione. Od tada se u njoj rotiraju članice NATO-a, a nakon ruske aneksije Krima 2014. dodatno je ojačana na istočnom krilu Saveza.

Aktivnosti italijanskih F-35, baziranih u Ämariju, u misiji Baltic Air Policing koordinira talijanski vrhovni zapovjedni stožer (COVI), u suradnji s NATO-ovim zapovjedništvom u Ramsteinu.

# BORBENI AVIONI
# ITALIJA
# RUSIJA
# ESTONIJA
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